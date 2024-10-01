Нетаньяху призвал граждан Израиля следовать указаниям службы тыла
Нетаньяху: кампания против иранской "оси зла" в самом разгаре
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что кампания против иранской "оси зла" в самом разгаре, а также призвал граждан Израиля следовать указаниям службы тыла.
Ранее во вторник в связи с нарастающей эскалацией на Ближнем Востоке Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела ряд ограничений в сфере гражданской обороны практически на всей территории в центре страны. В ряде центральных районов запрещены учебная и рабочая деятельность вне защищенных помещений или вдали от бомбоубежищ, закрыты пляжи и ограничены собрания. Под ограничения попали также Тель-Авив и Иерусалим.
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"Граждане Израиля, кампания против иранской оси зла в самом разгаре… Прошу вас …строго следовать указаниям Командования тыла, это спасает жизни", - цитирует пресс-служба заявление Нетаньяху.
Премьер также упомянул достижения ЦАХАЛ, отметив ликвидацию генсека шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы в Ливане и срыв плана "Хезболлах" по оккупации севера Израиля. Однако Нетаньяху также заявил, что перед Израилем "есть и большие вызовы", поэтому гражданам необходимо быть сплоченными.
"Вместе выстоим, вместе будем сражаться и вместе победим", - подытожил Нетаньяху.
Во вторник представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что США предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана в ближайшее время, однако на данный момент никаких воздушных угроз со стороны Тегерана не выявлено.
В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля начала сухопутную операцию на юге Ливана. ЦАХАЛ заявляет, что проводит ограниченные рейды против военизированной группировки "Хезболла" в приграничном районе. Во второй половине сентября Израиль под предлогом нанесения урона инфраструктуре движения "Хезболла" начал массированные бомбардировки Ливана. Среди погибших – не только лидер движения "Хезболла" шейх Хасан Насралла и ряд руководителей военизированной группировки, но и мирные граждане, число которых продолжает расти.
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