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Нетаньяху призвал граждан Израиля следовать указаниям службы тыла - РИА Новости, 01.10.2024
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17:39 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/izrail-1975786512.html
Нетаньяху призвал граждан Израиля следовать указаниям службы тыла
Нетаньяху призвал граждан Израиля следовать указаниям службы тыла - РИА Новости, 01.10.2024
Нетаньяху призвал граждан Израиля следовать указаниям службы тыла
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что кампания против иранской "оси зла" в самом разгаре, а также призвал граждан Израиля следовать указаниям... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T17:39
2024-10-01T17:39
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что кампания против иранской "оси зла" в самом разгаре, а также призвал граждан Израиля следовать указаниям службы тыла. Ранее во вторник в связи с нарастающей эскалацией на Ближнем Востоке Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела ряд ограничений в сфере гражданской обороны практически на всей территории в центре страны. В ряде центральных районов запрещены учебная и рабочая деятельность вне защищенных помещений или вдали от бомбоубежищ, закрыты пляжи и ограничены собрания. Под ограничения попали также Тель-Авив и Иерусалим. "Граждане Израиля, кампания против иранской оси зла в самом разгаре… Прошу вас …строго следовать указаниям Командования тыла, это спасает жизни", - цитирует пресс-служба заявление Нетаньяху. Премьер также упомянул достижения ЦАХАЛ, отметив ликвидацию генсека шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы в Ливане и срыв плана "Хезболлах" по оккупации севера Израиля. Однако Нетаньяху также заявил, что перед Израилем "есть и большие вызовы", поэтому гражданам необходимо быть сплоченными. "Вместе выстоим, вместе будем сражаться и вместе победим", - подытожил Нетаньяху. Во вторник представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что США предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана в ближайшее время, однако на данный момент никаких воздушных угроз со стороны Тегерана не выявлено. В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля начала сухопутную операцию на юге Ливана. ЦАХАЛ заявляет, что проводит ограниченные рейды против военизированной группировки "Хезболла" в приграничном районе. Во второй половине сентября Израиль под предлогом нанесения урона инфраструктуре движения "Хезболла" начал массированные бомбардировки Ливана. Среди погибших – не только лидер движения "Хезболла" шейх Хасан Насралла и ряд руководителей военизированной группировки, но и мирные граждане, число которых продолжает расти.
https://ria.ru/20240930/netanyakhu-1975599692.html
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в мире, израиль, ливан, ближний восток, биньямин нетаньяху, хасан насрулла, хасан насралла, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Ближний Восток, Биньямин Нетаньяху, Хасан Насрулла, Хасан Насралла, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Нетаньяху призвал граждан Израиля следовать указаниям службы тыла

Нетаньяху: кампания против иранской "оси зла" в самом разгаре

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что кампания против иранской "оси зла" в самом разгаре, а также призвал граждан Израиля следовать указаниям службы тыла.
Ранее во вторник в связи с нарастающей эскалацией на Ближнем Востоке Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела ряд ограничений в сфере гражданской обороны практически на всей территории в центре страны. В ряде центральных районов запрещены учебная и рабочая деятельность вне защищенных помещений или вдали от бомбоубежищ, закрыты пляжи и ограничены собрания. Под ограничения попали также Тель-Авив и Иерусалим.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Иран будет окончательно свободен, заявил Нетаньяху
30 сентября, 19:03
"Граждане Израиля, кампания против иранской оси зла в самом разгаре… Прошу вас …строго следовать указаниям Командования тыла, это спасает жизни", - цитирует пресс-служба заявление Нетаньяху.
Премьер также упомянул достижения ЦАХАЛ, отметив ликвидацию генсека шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы в Ливане и срыв плана "Хезболлах" по оккупации севера Израиля. Однако Нетаньяху также заявил, что перед Израилем "есть и большие вызовы", поэтому гражданам необходимо быть сплоченными.
"Вместе выстоим, вместе будем сражаться и вместе победим", - подытожил Нетаньяху.
Во вторник представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что США предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана в ближайшее время, однако на данный момент никаких воздушных угроз со стороны Тегерана не выявлено.
В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля начала сухопутную операцию на юге Ливана. ЦАХАЛ заявляет, что проводит ограниченные рейды против военизированной группировки "Хезболла" в приграничном районе. Во второй половине сентября Израиль под предлогом нанесения урона инфраструктуре движения "Хезболла" начал массированные бомбардировки Ливана. Среди погибших – не только лидер движения "Хезболла" шейх Хасан Насралла и ряд руководителей военизированной группировки, но и мирные граждане, число которых продолжает расти.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
В МИД Ирана заявили, что регион сможет защитить себя от израильских атак
30 сентября, 11:56
 
В миреИзраильЛиванБлижний ВостокБиньямин НетаньяхуХасан НасруллаХасан НасраллаХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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