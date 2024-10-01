https://ria.ru/20241001/izrail-1975786512.html

Нетаньяху призвал граждан Израиля следовать указаниям службы тыла

Нетаньяху призвал граждан Израиля следовать указаниям службы тыла - РИА Новости, 01.10.2024

Нетаньяху призвал граждан Израиля следовать указаниям службы тыла

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что кампания против иранской "оси зла" в самом разгаре, а также призвал граждан Израиля следовать указаниям... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T17:39

2024-10-01T17:39

2024-10-01T17:39

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хасан насралла

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что кампания против иранской "оси зла" в самом разгаре, а также призвал граждан Израиля следовать указаниям службы тыла. Ранее во вторник в связи с нарастающей эскалацией на Ближнем Востоке Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела ряд ограничений в сфере гражданской обороны практически на всей территории в центре страны. В ряде центральных районов запрещены учебная и рабочая деятельность вне защищенных помещений или вдали от бомбоубежищ, закрыты пляжи и ограничены собрания. Под ограничения попали также Тель-Авив и Иерусалим. "Граждане Израиля, кампания против иранской оси зла в самом разгаре… Прошу вас …строго следовать указаниям Командования тыла, это спасает жизни", - цитирует пресс-служба заявление Нетаньяху. Премьер также упомянул достижения ЦАХАЛ, отметив ликвидацию генсека шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы в Ливане и срыв плана "Хезболлах" по оккупации севера Израиля. Однако Нетаньяху также заявил, что перед Израилем "есть и большие вызовы", поэтому гражданам необходимо быть сплоченными. "Вместе выстоим, вместе будем сражаться и вместе победим", - подытожил Нетаньяху. Во вторник представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что США предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана в ближайшее время, однако на данный момент никаких воздушных угроз со стороны Тегерана не выявлено. В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля начала сухопутную операцию на юге Ливана. ЦАХАЛ заявляет, что проводит ограниченные рейды против военизированной группировки "Хезболла" в приграничном районе. Во второй половине сентября Израиль под предлогом нанесения урона инфраструктуре движения "Хезболла" начал массированные бомбардировки Ливана. Среди погибших – не только лидер движения "Хезболла" шейх Хасан Насралла и ряд руководителей военизированной группировки, но и мирные граждане, число которых продолжает расти.

https://ria.ru/20240930/netanyakhu-1975599692.html

https://ria.ru/20240930/iran-1975473036.html

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в мире, израиль, ливан, ближний восток, биньямин нетаньяху, хасан насрулла, хасан насралла, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024