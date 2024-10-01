https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток

Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток - РИА Новости, 01.10.2024

Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток

То, чего все ожидали в последние недели, случилось: Израиль начал наземную операцию в Ливане. В боевых действиях участвуют элитные подразделения ЦАХАЛ,... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T13:52

2024-10-01T13:52

2024-10-01T13:52

аналитика

израиль

ливан

хезболла

хамас

организация освобождения палестины

биньямин нетаньяху

тель-авив

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975710023_0:17:3578:2030_1920x0_80_0_0_28504d5d82a82259e6c8c43710029538.jpg

То, чего все ожидали в последние недели, случилось: Израиль начал наземную операцию в Ливане. В боевых действиях участвуют элитные подразделения ЦАХАЛ, некоторые из них перебросили из Газы. Сама операция тоже готовилась весьма тщательно. Надо отдать должное: Тель-Авив проделал серьезную работу над ошибками, и за год страна, прозевавшая чудовищное нападение 7 октября, превратилась в страну, силами спецслужб устранившую сразу нескольких видных руководителей одного из наиболее грозных своих противников.Уже за счет этого вторжение в Ливан выглядит гораздо более подготовленным, нежели аннексия сектора Газа. В дополнение Израиль долгое время использовал свой главный козырь — тотальное превосходство в воздухе над "Хезболлой". И несколько недель бомбил северного соседа, которому попросту нечего было противопоставить. Только после этого Тель-Авив решился на наземную операцию.И это, конечно, наиболее сложная часть плана. Несмотря на все проблемы, "Хезболла" остается серьезной силой, поэтому Тель-Авив действует осторожно. Наученное горьким опытом израильское руководство очень аккуратно подбирает формулировки. После трагедии 7 октября Нетаньяху обещал уничтожить "Хамас" и освободить всех заложников. Минул почти год, но "Хамас" по-прежнему функционирует, а значительная часть израильтян остается в плену. Поэтому в Ливане к обозначению целей и задач подходят избирательнее: ЦАХАЛ пока называет происходящее "ограниченными, локализованными и целенаправленными рейдами" против инфраструктуры "Хезболлы".Но не стоит заблуждаться: программа-максимум для Тель-Авива в сложившейся ситуации — полностью выбить "Хезболлу" из Южного Ливана и дойти до реки Литани.И вот здесь текущие задачи вступают в прямой конфликт со стратегическими целями. Стремление Израиля обеспечить собственную безопасность можно понять. Вот только выбранные им методы полностью противоречат этой необходимости в долгосрочной перспективе.Люди, которые начинали свою военную карьеру рядовыми во время Первой ливанской войны в 1982-м, Вторую ливанскую встретили в качестве офицеров, а теперь руководят третьей ливанской войной. Думается, что уж они-то должны понимать, что контроль над территорией едва ли позволит победить "Хезболлу".Дело в том, что нынешний враг Тель-Авива — плоть от плоти его действий во время Первой ливанской. Напомним, тогда поводом для вторжения послужила деятельность Организации освобождения Палестины. В раздираемом гражданской войной Ливане Армия обороны Израиля быстро смогла взять Бейрут и изгнать ООП в Тунис. Одним из последствий действий ЦАХАЛ стала резня в лагерях беженцев Сабра и Шатила, а война закончилась длительной оккупацией ливанских территорий Израилем — ЦАХАЛ вывела оттуда войска только в 2000-м.И вот что примечательно: никакой "Хезболлы" в 1981-м году в Израиле не было, и без его рвения она не появилась бы. В Тель-Авиве это признают. "Когда мы вошли в Ливан, там не было "Хезболлы". Шииты с юга приняли нас с ароматным рисом и цветами. Именно наше присутствие там создало "Хезболлу", — признается ни много ни мало бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак, который занимал пост главы генштаба ЦАХАЛ в 1991-1995 годы.Подобное признание убедительно доказывает: выполнение самых амбициозных военных целей Израиля в рамках нынешней операции не обеспечит его безопасности. Даже если попытаться вообразить практически невероятный сценарий полного сокрушения "Хезболлы", как этого удалось добиться с ООП, на ее место неминуемо придут другие.Сложно поверить, что Биньямин Нетаньяху не отдает себе в этом отчета. Но уж больно удачный выдался момент для укрепления политических позиций. Еще недавно на улицы выходили люди с требованием отставки премьера — слишком много вопросов вызывает отсутствие результатов в Газе. Но преподнеси он избирателям на блюдечке победу в Ливане, и вчерашний обвиняемый в коррупции как по волшебству превратится в национального героя. А для новых противников найдутся новые герои.К тому же заокеанскому патрону Израиля сейчас не до ближневосточных разборок. Там намечаются выборы, и демократы не рискнут резко выступать против Израиля. А если победу одержит Трамп, то руки и вовсе будут развязаны.Поэтому Нетаньяху может себе позволить развязать новую войну в регионе, угрожая еще более масштабным столкновением с Ираном — все-таки бьют его главного союзника в регионе. В исламской республике пока отмалчиваются — президент-реформатор пытается наладить контакт с Вашингтоном, понимая, что для Тегерана поражение демократов станет особенно тяжелым, и с приходом к власти Трампа об оттепели в отношениях с Западом можно забыть.Пока что Иран вынужден предпочесть ожидание полномасштабной войне, а значит, о третьей мировой пока говорить рано. Но это пока.

https://ria.ru/20241001/turtsija-1975700522.html

https://ria.ru/20241001/livan-1975701638.html

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

https://ria.ru/20241001/livan-1975679635.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975649448.html

https://ria.ru/20241001/oon-1975704413.html

израиль

ливан

тель-авив

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

аналитика, израиль, ливан, хезболла, хамас, организация освобождения палестины, биньямин нетаньяху, тель-авив, ближний восток