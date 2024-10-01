https://ria.ru/20241001/izrail-1975654623.html

Армия Израиля нанесла удар по школе БАПОР в городе Газа

Армия Израиля нанесла удар по школе БАПОР в городе Газа - РИА Новости, 01.10.2024

Армия Израиля нанесла удар по школе БАПОР в городе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла авиаудар по школе Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР)... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T09:28

2024-10-01T09:28

2024-10-01T09:28

в мире

израиль

россия

москва

хамас

оон

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975652277_0:280:2629:1759_1920x0_80_0_0_4fb1965c3831ce437dd922993925b3ab.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла авиаудар по школе Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в районе города Газа, где, по данным израильской разведки, действовали бойцы палестинского движения ХАМАС. "ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в командно-контрольном центре в районе города Газа на севере сектора Газа. Командно-контрольный центр располагался в здании, которое ранее было школой БАПОР "Шуджаийя", - говорится в сообщении пресс-службы армии. В пресс-службе заявили при этом, что перед нанесением ударов были приняты меры по снижению риска для гражданского населения. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975649448.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975598634.html

израиль

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024