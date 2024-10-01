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Армия Израиля нанесла удар по школе БАПОР в городе Газа
Армия Израиля нанесла удар по школе БАПОР в городе Газа - РИА Новости, 01.10.2024
Армия Израиля нанесла удар по школе БАПОР в городе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла авиаудар по школе Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР)... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T09:28
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла авиаудар по школе Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в районе города Газа, где, по данным израильской разведки, действовали бойцы палестинского движения ХАМАС. "ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в командно-контрольном центре в районе города Газа на севере сектора Газа. Командно-контрольный центр располагался в здании, которое ранее было школой БАПОР "Шуджаийя", - говорится в сообщении пресс-службы армии. В пресс-службе заявили при этом, что перед нанесением ударов были приняты меры по снижению риска для гражданского населения. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Россия, Москва, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Армия Израиля нанесла удар по школе БАПОР в городе Газа
ЦАХАЛ нанес авиаудар по школе БАПОР на севере сектора Газа
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла авиаудар по школе Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в районе города Газа, где, по данным израильской разведки, действовали бойцы палестинского движения ХАМАС.
"ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в командно-контрольном центре в районе города Газа на севере сектора Газа. Командно-контрольный центр располагался в здании, которое ранее было школой БАПОР "Шуджаийя", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
В пресс-службе заявили при этом, что перед нанесением ударов были приняты меры по снижению риска для гражданского населения.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.