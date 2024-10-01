https://ria.ru/20241001/izrail-1975649448.html

СМИ: решение Израиля по "Хезболле" вызвало раскол в правительстве США

СМИ: решение Израиля по "Хезболле" вызвало раскол в правительстве США - РИА Новости, 01.10.2024

СМИ: решение Израиля по "Хезболле" вызвало раскол в правительстве США

Решение Израиля перейти к борьбе с ливанским движением "Хезболлах" вызвало разногласия в правительстве США, против выступили чиновники в Пентагоне, госдепе и... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T08:42

2024-10-01T08:42

2024-10-01T11:49

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сша

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амос хохштейн

министерство обороны сша

хезболла

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Решение Израиля перейти к борьбе с ливанским движением "Хезболлах" вызвало разногласия в правительстве США, против выступили чиновники в Пентагоне, госдепе и разведке из-за риска втягивания американских войск в конфликт на Ближнем Востоке, пишет газета Politico со ссылкой на израильских и американских чиновников.Как пишет издание со ссылкой на источники, высокопоставленные чиновники Белого дома в частном порядке сообщили Израилю, что США поддержат его решение усилить военное давление на "Хезболлах", даже несмотря на то, что администрация американского президента Джо Байдена публично призвала израильское правительство в последние недели сократить свои удары. Отмечается, что о согласии США с решением премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сместить фокус на борьбу с ливанским движением израильским чиновникам сообщили спецпосланник США по Ливану Амос Хохштейн и главный советник Байдена по Ближнему Востоку Бретт Макгерк."Не все в администрации были согласны с изменением позиции Израиля, несмотря на поддержку внутри Белого дома... Решение сосредоточиться на "Хезболлах" привело к расколу в правительстве США, вызвав противодействие со стороны людей в Пентагоне, госдепе и разведывательном сообществе, которые считали, что действия Израиля против (ливанского движения - ред.) могут втянуть американские войска в очередной конфликт на Ближнем Востоке", - приводит издание слова чиновников.Издание Washington Post, в свою очередь, пишет, что мнения американских чиновников о целесообразности израильской кампании против "Хезболлах" разделились, особенно после убийства силами Израиля генерального секретаря ливанского движения Хасана Насруллы в пятницу. Как отмечает издание, ряд чиновников полагает, что нанесение Израилем "серьезного удара" по "Хезболлах" можно будет счесть успехом, если оно не приведет к началу более масштабного регионального конфликта, в который втянется Иран. При этом другие американские чиновники, согласно изданию, больше сосредоточены на оценке рисков.Также, по данным издания, чиновники в США были вынуждены "неоднократно пересматривать свои красные линии", задним числом оправдывая израильские решения, которые ранее они называли безрассудными.Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель своего генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута.С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года."Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.Ранее израильская армия заявила, что ее войска начали ограниченные наземные рейды против целей "Хезболлах" в приграничной зоне на юге Ливана.

https://ria.ru/20241001/livan-1975634061.html

https://ria.ru/20241001/livan-1975631979.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975598634.html

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в мире, израиль, сша, ливан, биньямин нетаньяху, амос хохштейн, министерство обороны сша, хезболла, politico, джо байден, хасан насрулла