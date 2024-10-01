https://ria.ru/20241001/izrail-1975644116.html

В Ливане заявили о пяти погибших при ударе по лагерю палестинских беженцев

В Ливане заявили о пяти погибших при ударе по лагерю палестинских беженцев - РИА Новости, 01.10.2024

В Ливане заявили о пяти погибших при ударе по лагерю палестинских беженцев

Пять человек погибли, несколько получили ранения из-за удара Израиля по лагерю палестинских беженцев Айн аль-Хильва на юге Ливана, передает телеканал Al... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T07:05

2024-10-01T07:05

2024-10-01T09:17

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Пять человек погибли, несколько получили ранения из-за удара Израиля по лагерю палестинских беженцев Айн аль-Хильва на юге Ливана, передает телеканал Al Mayadeen. "В результате авиаудара погибли пять человек и несколько пострадали", — говорится в сообщении. При этом палестинский источник заявил телеканалу, что попытка атаковать в лагере высокопоставленного командира "Катаиб шухада аль-Акса" Мунира Макдаха потерпела неудачу. Минувшей ночью Армия обороны Израиля заявила, что начала ограниченные наземные рейды в приграничной зоне на юге Ливана. По данным СМИ, ЦАХАЛ развернул у границы около пяти бригад, но, как ожидается, не все они войдут на территорию Ливана. Ливанская армия отошла с некоторых позиций на южной границе.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года.Эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому.С утра 23 сентября ВВС Израиля начали массированную атаку на поселения на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции "Стрелы севера". Под обстрелом оказались десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. По мнению наблюдателей, таких интенсивных налетов не было со времен Второй Ливанской войны 2006 года.После нескольких точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла, а также многие высокопоставленные командиры.Шиитское движение, в свою очередь, отвечает ракетными обстрелами преимущественно севера Израиля. Ежедневно фиксируются десятки атак на израильские населенные пункты, снаряды попадают в жилые дома.

https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html

https://ria.ru/20240930/izrail-1975621028.html

https://ria.ru/20241001/livan-1975631979.html

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в мире, ливан, израиль, фатх, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024