https://ria.ru/20241001/izrail-1975628830.html

В результате ударов Израиля по Ливану погибли более 90 человек, пишут СМИ

В результате ударов Израиля по Ливану погибли более 90 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024

В результате ударов Израиля по Ливану погибли более 90 человек, пишут СМИ

Девяносто пять человек погибли, 172 пострадали при ударах Израиля по Ливану в понедельник, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на ливанский минздрав. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T00:46

2024-10-01T00:46

2024-10-01T01:05

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Девяносто пять человек погибли, 172 пострадали при ударах Израиля по Ливану в понедельник, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на ливанский минздрав."В результате ударов израильского противника за последние 24 часа... погибли 95 человек и 172 получили ранения", - приводит агентство заявление минздрава.

https://ria.ru/20240930/izrail-1975618945.html

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в мире, израиль, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024