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В результате ударов Израиля по Ливану погибли более 90 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
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00:46 01.10.2024 (обновлено: 01:05 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/izrail-1975628830.html
В результате ударов Израиля по Ливану погибли более 90 человек, пишут СМИ
В результате ударов Израиля по Ливану погибли более 90 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
В результате ударов Израиля по Ливану погибли более 90 человек, пишут СМИ
Девяносто пять человек погибли, 172 пострадали при ударах Израиля по Ливану в понедельник, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на ливанский минздрав. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T00:46
2024-10-01T01:05
в мире
израиль
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Девяносто пять человек погибли, 172 пострадали при ударах Израиля по Ливану в понедельник, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на ливанский минздрав."В результате ударов израильского противника за последние 24 часа... погибли 95 человек и 172 получили ранения", - приводит агентство заявление минздрава.
https://ria.ru/20240930/izrail-1975618945.html
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в мире, израиль, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В результате ударов Израиля по Ливану погибли более 90 человек, пишут СМИ

В результате ударов Израиля погибли более 90 человек, 172 пострадали

© AP Photo / Leo CorreaДым на месте израильского удара
Дым на месте израильского удара - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Дым на месте израильского удара. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Девяносто пять человек погибли, 172 пострадали при ударах Израиля по Ливану в понедельник, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на ливанский минздрав.
"В результате ударов израильского противника за последние 24 часа... погибли 95 человек и 172 получили ранения", - приводит агентство заявление минздрава.
Израильские военные на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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Вчера, 22:00
 
В миреИзраильЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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