https://ria.ru/20241001/izrail-1975626925.html

Ynet: израильское руководство одобрило новый этап боевых действий в Ливане

Ynet: израильское руководство одобрило новый этап боевых действий в Ливане - РИА Новости, 01.10.2024

Ynet: израильское руководство одобрило новый этап боевых действий в Ливане

Военно-политический кабинет Израиля одобрил следующий этап боевых действий на ливанском фронте, сообщил израильский портал Ynet. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T00:12

2024-10-01T00:12

2024-10-01T00:37

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - РИА Новости. Военно-политический кабинет Израиля одобрил следующий этап боевых действий на ливанском фронте, сообщил израильский портал Ynet."Кабинет политической безопасности одобрил следующий этап операции в Ливане", — говорится в сообщении на сайте портала.Отмечается, что некоторые министры в ходе заседания осудили "утечки о маневре" от американской стороны после того, как Вашингтон получил обновленную информацию по этому поводу от Израиля.Ранее армия Израиля объявила часть территории вдоль границы с Ливаном закрытой военной зоной. Параллельно СМИ сообщили, что израильские силы ведут массированный артиллерийский огонь по приграничным районам Ливана, а ливанская армия отошла с нескольких позиций на юге страны.Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой госдепартамент США, что Израиль в настоящее время проводит ограниченные операции против движения "Хезболлах" на территории Ливана.Кроме того, телеканал NBC News передает, что ЦАХАЛ уже начал разведывательные операции, включая небольшие наземные миссии с участием сил спецназначения, а также развернул около пяти бригад, но, "как ожидается, не все из них перейдут границу".Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года.Эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому.С утра 23 сентября ВВС Израиля начали массированную атаку на поселения на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции "Стрелы севера". Под обстрелом оказались десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. По мнению наблюдателей, таких интенсивных налетов не было со времен Второй Ливанской войны 2006 года.После нескольких точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла, а также многие высокопоставленные командиры.Шиитское движение, в свою очередь, отвечает ракетными обстрелами преимущественно севера Израиля. Ежедневно фиксируются десятки атак на израильские населенные пункты, снаряды попадают в жилые дома.

https://ria.ru/20240930/khezbolla-1975452846.html

https://ria.ru/20240930/izrail-1975621198.html

https://ria.ru/20240929/pentagon-1975357727.html

https://ria.ru/20240929/izrail-1975310245.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024