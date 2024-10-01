https://ria.ru/20241001/iran-1975839626.html

Российские туристы в Иране не запрашивали досрочного возвращения

Российские туристы в Иране не запрашивали досрочного возвращения - РИА Новости, 01.10.2024

Российские туристы в Иране не запрашивали досрочного возвращения

Российские организованные туристы в Иране находятся в безопасности, никто из них не запрашивал досрочного возвращения в РФ, сообщила РИА Новости глава... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T23:58

2024-10-01T23:58

2024-10-01T23:58

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские организованные туристы в Иране находятся в безопасности, никто из них не запрашивал досрочного возвращения в РФ, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "В Иране, по предварительной оценке, несколько десятков российских туристов. По имеющейся информации, они находятся в безопасности. И на данный момент никто не запрашивал досрочного возвращения на родину", - сказала Ломидзе. Во вторник в АТОР уточнили, что российские туроператоры с октября 2023 года не продают путевки в Израиль, поэтому организованных туристов в этой стране сейчас нет. Там также сообщали, что организованных российских туристов в Ираке нет, а в Иране, по предварительным данным, до 30-40 клиентов туроператоров. Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полётов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также от осуществления полётов в воздушном пространстве этих государств до особого распоряжения. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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новости - туризм, космос - риа наука, иран, израиль, ирак, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)