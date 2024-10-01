https://ria.ru/20241001/iran-1975838063.html

Иран выразил готовность принять дополнительные оборонительные меры

Иран выразил готовность принять дополнительные оборонительные меры - РИА Новости, 01.10.2024

Иран выразил готовность принять дополнительные оборонительные меры

Иран в случае необходимости готов принять дополнительные оборонительные меры для защиты своих интересов и суверенитета, сообщил МИД страны. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T23:44

2024-10-01T23:44

2024-10-01T23:44

в мире

иран

израиль

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Иран в случае необходимости готов принять дополнительные оборонительные меры для защиты своих интересов и суверенитета, сообщил МИД страны. "Исламская республика Иран в случае необходимости полностью готова принимать дополнительные оборонительные шаги для защиты своих законных интересов и защиты территориальной целостности и суверенитета Ирана от любой военной агрессии и незаконного применения силы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

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в мире, иран, израиль