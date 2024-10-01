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Иран выразил готовность принять дополнительные оборонительные меры - РИА Новости, 01.10.2024
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23:44 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/iran-1975838063.html
Иран выразил готовность принять дополнительные оборонительные меры
Иран выразил готовность принять дополнительные оборонительные меры - РИА Новости, 01.10.2024
Иран выразил готовность принять дополнительные оборонительные меры
Иран в случае необходимости готов принять дополнительные оборонительные меры для защиты своих интересов и суверенитета, сообщил МИД страны. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T23:44
2024-10-01T23:44
в мире
иран
израиль
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Иран в случае необходимости готов принять дополнительные оборонительные меры для защиты своих интересов и суверенитета, сообщил МИД страны. "Исламская республика Иран в случае необходимости полностью готова принимать дополнительные оборонительные шаги для защиты своих законных интересов и защиты территориальной целостности и суверенитета Ирана от любой военной агрессии и незаконного применения силы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
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в мире, иран, израиль
В мире, Иран, Израиль
Иран выразил готовность принять дополнительные оборонительные меры

Иран готов принять допмеры для защиты своих интересов в случае необходимости

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Иран в случае необходимости готов принять дополнительные оборонительные меры для защиты своих интересов и суверенитета, сообщил МИД страны.
"Исламская республика Иран в случае необходимости полностью готова принимать дополнительные оборонительные шаги для защиты своих законных интересов и защиты территориальной целостности и суверенитета Ирана от любой военной агрессии и незаконного применения силы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
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