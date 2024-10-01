https://ria.ru/20241001/iran-1975838063.html
Иран выразил готовность принять дополнительные оборонительные меры
Иран выразил готовность принять дополнительные оборонительные меры - РИА Новости, 01.10.2024
Иран выразил готовность принять дополнительные оборонительные меры
Иран в случае необходимости готов принять дополнительные оборонительные меры для защиты своих интересов и суверенитета, сообщил МИД страны. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T23:44
2024-10-01T23:44
2024-10-01T23:44
в мире
иран
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Иран в случае необходимости готов принять дополнительные оборонительные меры для защиты своих интересов и суверенитета, сообщил МИД страны. "Исламская республика Иран в случае необходимости полностью готова принимать дополнительные оборонительные шаги для защиты своих законных интересов и защиты территориальной целостности и суверенитета Ирана от любой военной агрессии и незаконного применения силы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль
Иран выразил готовность принять дополнительные оборонительные меры
Иран готов принять допмеры для защиты своих интересов в случае необходимости