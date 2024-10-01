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Иран выпустил по Израилю около 180 ракет, заявил советник Нетаньяху - РИА Новости, 01.10.2024
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22:05 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/iran-1975829234.html
Иран выпустил по Израилю около 180 ракет, заявил советник Нетаньяху
Иран выпустил по Израилю около 180 ракет, заявил советник Нетаньяху - РИА Новости, 01.10.2024
Иран выпустил по Израилю около 180 ракет, заявил советник Нетаньяху
Иран выпустил по Израилю около 180 баллистических ракет, большинство из которых были перехвачены, сообщил советник офиса премьер-министра еврейского государства РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T22:05
2024-10-01T22:05
в мире
иран
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
обострение ситуации между ираном и израилем
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт – РИА Новости. Иран выпустил по Израилю около 180 баллистических ракет, большинство из которых были перехвачены, сообщил советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман. "Сегодня вечером Иран выпустил около 180 баллистических ракет по территории Израиля. Подавляющее количество ракет было перехвачено Армией обороны Израиля", - написал он в социальных сетях. Гендельман повторил, что сведений о наличии пострадавших не поступало.
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в мире, иран, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иран выпустил по Израилю около 180 ракет, заявил советник Нетаньяху

Гендельман: Иран выпустил по Израилю около 180 баллистических ракет

© СоцсетиРакетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Соцсети
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт – РИА Новости. Иран выпустил по Израилю около 180 баллистических ракет, большинство из которых были перехвачены, сообщил советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман.
"Сегодня вечером Иран выпустил около 180 баллистических ракет по территории Израиля. Подавляющее количество ракет было перехвачено Армией обороны Израиля", - написал он в социальных сетях.
Гендельман повторил, что сведений о наличии пострадавших не поступало.
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Советник Нетаньяху пригрозил ударом каждому, кто пытается навредить Израилю
Вчера, 21:58
 
В миреИранИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Обострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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