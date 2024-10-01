https://ria.ru/20241001/iran-1975829234.html

Иран выпустил по Израилю около 180 ракет, заявил советник Нетаньяху

Иран выпустил по Израилю около 180 ракет, заявил советник Нетаньяху - РИА Новости, 01.10.2024

Иран выпустил по Израилю около 180 ракет, заявил советник Нетаньяху

Иран выпустил по Израилю около 180 баллистических ракет, большинство из которых были перехвачены, сообщил советник офиса премьер-министра еврейского государства РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T22:05

2024-10-01T22:05

2024-10-01T22:05

в мире

иран

израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт – РИА Новости. Иран выпустил по Израилю около 180 баллистических ракет, большинство из которых были перехвачены, сообщил советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман. "Сегодня вечером Иран выпустил около 180 баллистических ракет по территории Израиля. Подавляющее количество ракет было перехвачено Армией обороны Израиля", - написал он в социальных сетях. Гендельман повторил, что сведений о наличии пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975828573.html

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в мире, иран, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение ситуации между ираном и израилем