https://ria.ru/20241001/iran-1975821386.html

КСИР назвал ракетные удары по Израилю актом самообороны

КСИР назвал ракетные удары по Израилю актом самообороны - РИА Новости, 01.10.2024

КСИР назвал ракетные удары по Израилю актом самообороны

Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что ракетные удары, наносимые по территории Израиля, являются актом самообороны исламской республики,... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T20:57

2024-10-01T20:57

2024-10-01T22:13

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иран

обострение ситуации между ираном и израилем

корпус стражей исламской революции

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ТЕГЕРАН, 1 окт - РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что ракетные удары, наносимые по территории Израиля, являются актом самообороны исламской республики, передает иранское агентство Press TV."Ракетная атака Ирана по Израилю - это акт самообороны Тегерана", - говорится в сообщении.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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в мире, израиль, иран, обострение ситуации между ираном и израилем, корпус стражей исламской революции