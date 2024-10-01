Рейтинг@Mail.ru
КСИР назвал ракетные удары по Израилю актом самообороны - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 01.10.2024 (обновлено: 22:13 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/iran-1975821386.html
КСИР назвал ракетные удары по Израилю актом самообороны
КСИР назвал ракетные удары по Израилю актом самообороны - РИА Новости, 01.10.2024
КСИР назвал ракетные удары по Израилю актом самообороны
Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что ракетные удары, наносимые по территории Израиля, являются актом самообороны исламской республики,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:57
2024-10-01T22:13
в мире
израиль
иран
обострение ситуации между ираном и израилем
корпус стражей исламской революции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975820302_0:509:785:951_1920x0_80_0_0_0eefd23a002684f152a95f57b51d7e3d.jpg
ТЕГЕРАН, 1 окт - РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что ракетные удары, наносимые по территории Израиля, являются актом самообороны исламской республики, передает иранское агентство Press TV."Ракетная атака Ирана по Израилю - это акт самообороны Тегерана", - говорится в сообщении.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975820302_0:436:785:1025_1920x0_80_0_0_0d24eb67f3775bc21a0c75580dbf8b9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, обострение ситуации между ираном и израилем, корпус стражей исламской революции
В мире, Израиль, Иран, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Корпус стражей исламской революции
КСИР назвал ракетные удары по Израилю актом самообороны

КСИР: ракетные удары по Израилю являются актом самообороны Ирана

© СоцсетиРакетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Соцсети
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 1 окт - РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что ракетные удары, наносимые по территории Израиля, являются актом самообороны исламской республики, передает иранское агентство Press TV.
"Ракетная атака Ирана по Израилю - это акт самообороны Тегерана", - говорится в сообщении.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
Вчера, 13:52
 
В миреИзраильИранОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемКорпус стражей исламской революции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала