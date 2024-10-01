https://ria.ru/20241001/iran-1975817493.html

Миссия Ирана в ООН назвала атаку на Израиль ответом на теракты

Миссия Ирана в ООН назвала атаку на Израиль ответом на теракты - РИА Новости, 01.10.2024

Миссия Ирана в ООН назвала атаку на Израиль ответом на теракты

Миссия Ирана в ООН назвала ракетную атаку по Израилю законным ответом на террористические акты Израиля и нарушение им суверенитета Исламской Республики. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T20:31

2024-10-01T20:31

2024-10-01T20:39

в мире

иран

израиль

оон

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975816022_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0994f2d700bc8e66b8ac52212fc8bb40.jpg

ООН, 1 окт - РИА Новости. Миссия Ирана в ООН назвала ракетную атаку по Израилю законным ответом на террористические акты Израиля и нарушение им суверенитета Исламской Республики. "Законный, рациональный и легитимный ответ Ирана на террористические акты сионистского режима, которые были направлены против иранских граждан и интересов и посягали на национальный суверенитет Исламской Республики Иран, был проведен должным образом. Если сионистский режим осмелится ответить или совершить новые акты злонамеренности, последует сокрушительный ответ", - сообщила миссия на своей странице в соцсети Х.

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ракетная атака на Израиль В небе над Тель-Авивом видны вспышки от перехватов израильской системы ПВО, сообщают СМИ. В соцсетях публикуют кадры ракетной атаки на город. 2024-10-01T20:31 true PT0M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, видео