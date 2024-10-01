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Миссия Ирана в ООН назвала атаку на Израиль ответом на теракты - РИА Новости, 01.10.2024
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20:31 01.10.2024 (обновлено: 20:39 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/iran-1975817493.html
Миссия Ирана в ООН назвала атаку на Израиль ответом на теракты
Миссия Ирана в ООН назвала атаку на Израиль ответом на теракты - РИА Новости, 01.10.2024
Миссия Ирана в ООН назвала атаку на Израиль ответом на теракты
Миссия Ирана в ООН назвала ракетную атаку по Израилю законным ответом на террористические акты Израиля и нарушение им суверенитета Исламской Республики. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:31
2024-10-01T20:39
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израиль
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ООН, 1 окт - РИА Новости. Миссия Ирана в ООН назвала ракетную атаку по Израилю законным ответом на террористические акты Израиля и нарушение им суверенитета Исламской Республики. "Законный, рациональный и легитимный ответ Ирана на террористические акты сионистского режима, которые были направлены против иранских граждан и интересов и посягали на национальный суверенитет Исламской Республики Иран, был проведен должным образом. Если сионистский режим осмелится ответить или совершить новые акты злонамеренности, последует сокрушительный ответ", - сообщила миссия на своей странице в соцсети Х.
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Ракетная атака на Израиль
В небе над Тель-Авивом видны вспышки от перехватов израильской системы ПВО, сообщают СМИ. В соцсетях публикуют кадры ракетной атаки на город.
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в мире, иран, израиль, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, видео
В мире, Иран, Израиль, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Миссия Ирана в ООН назвала атаку на Израиль ответом на теракты
ООН, 1 окт - РИА Новости. Миссия Ирана в ООН назвала ракетную атаку по Израилю законным ответом на террористические акты Израиля и нарушение им суверенитета Исламской Республики.
2024-10-01T20:31
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Миссия Ирана в ООН назвала атаку на Израиль ответом на теракты

Миссия Ирана в ООН назвала ракетную атаку по Израилю законным ответом на теракты

© AP PhotoРакетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео
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ООН, 1 окт - РИА Новости. Миссия Ирана в ООН назвала ракетную атаку по Израилю законным ответом на террористические акты Израиля и нарушение им суверенитета Исламской Республики.
"Законный, рациональный и легитимный ответ Ирана на террористические акты сионистского режима, которые были направлены против иранских граждан и интересов и посягали на национальный суверенитет Исламской Республики Иран, был проведен должным образом. Если сионистский режим осмелится ответить или совершить новые акты злонамеренности, последует сокрушительный ответ", - сообщила миссия на своей странице в соцсети Х.
 
В миреИранИзраильООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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