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Иран начал атаку на Израиль в ответ на гибель Насруллы, заявил КСИР - РИА Новости, 01.10.2024
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20:20 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/iran-1975815320.html
Иран начал атаку на Израиль в ответ на гибель Насруллы, заявил КСИР
Иран начал атаку на Израиль в ответ на гибель Насруллы, заявил КСИР - РИА Новости, 01.10.2024
Иран начал атаку на Израиль в ответ на гибель Насруллы, заявил КСИР
Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил, что Иран начал атаку на Израиль в ответ на смерть генсека движения "Хезболлах"... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:20
2024-10-01T20:20
в мире
иран
израиль
хасан насрулла
исмаил хания
хезболла
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил, что Иран начал атаку на Израиль в ответ на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана. "В ответ на смерть Хании, Хасана Насруллы и Нилфорушана нанесли удар в сердце оккупированных земель", - приводит заявление КСИР иранское агентство ISNA.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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Ракетная атака на Израиль
В небе над Тель-Авивом видны вспышки от перехватов израильской системы ПВО, сообщают СМИ. В соцсетях публикуют кадры ракетной атаки на город.
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в мире, иран, израиль, хасан насрулла, исмаил хания, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, Хасан Насрулла, Исмаил Хания, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Иран начал атаку на Израиль в ответ на гибель Насруллы, заявил КСИР

КСИР: Иран начал атаку на Израиль в ответ на гибель генсека "Хезболлы" Насруллы

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил, что Иран начал атаку на Израиль в ответ на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана.
"В ответ на смерть Хании, Хасана Насруллы и Нилфорушана нанесли удар в сердце оккупированных земель", - приводит заявление КСИР иранское агентство ISNA.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
Вчера, 13:52
 
В миреИранИзраильХасан НасруллаИсмаил ХанияХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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