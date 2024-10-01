https://ria.ru/20241001/iran-1975815320.html

Иран начал атаку на Израиль в ответ на гибель Насруллы, заявил КСИР

Иран начал атаку на Израиль в ответ на гибель Насруллы, заявил КСИР - РИА Новости, 01.10.2024

Иран начал атаку на Израиль в ответ на гибель Насруллы, заявил КСИР

Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил, что Иран начал атаку на Израиль в ответ на смерть генсека движения "Хезболлах"... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T20:20

2024-10-01T20:20

2024-10-01T20:20

в мире

иран

израиль

хасан насрулла

исмаил хания

хезболла

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил, что Иран начал атаку на Израиль в ответ на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана. "В ответ на смерть Хании, Хасана Насруллы и Нилфорушана нанесли удар в сердце оккупированных земель", - приводит заявление КСИР иранское агентство ISNA.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

иран

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Ракетная атака на Израиль В небе над Тель-Авивом видны вспышки от перехватов израильской системы ПВО, сообщают СМИ. В соцсетях публикуют кадры ракетной атаки на город. 2024-10-01T20:20 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, хасан насрулла, исмаил хания, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024