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Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, пишут СМИ
Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, пишут СМИ
Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет на фоне сигналов воздушной тревоги, сообщает издание Jerusalem Post. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:03
2024-10-01T20:03
2024-10-01T20:12
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет на фоне сигналов воздушной тревоги, сообщает издание Jerusalem Post."Около 400 ракет были выпущены по Израилю со стороны Ирана во вторник вечером", - говорится в сообщении издания.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовал в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля.Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари во вторник заявил, что США предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана в ближайшее время, однако на тот момент никаких воздушных угроз со стороны Тегерана выявлено не было.
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в мире, иран, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, пишут СМИ
СМИ: Иран выпустил по Израилю около 400 ракет