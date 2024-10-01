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СМИ: целью Ирана станут военные авиабазы и штаб-квартира разведки в Израиле - РИА Новости, 01.10.2024
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19:34 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/iran-1975807852.html
СМИ: целью Ирана станут военные авиабазы и штаб-квартира разведки в Израиле
СМИ: целью Ирана станут военные авиабазы и штаб-квартира разведки в Израиле - РИА Новости, 01.10.2024
СМИ: целью Ирана станут военные авиабазы и штаб-квартира разведки в Израиле
Целью возможной новой атаки Ирана по Израилю станут три военные авиабазы, а также штаб-квартира разведки на севере Тель-Авива, сообщает издание New York Times... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T19:34
2024-10-01T19:34
в мире
иран
израиль
север
исмаил хания
ливан
армия обороны израиля (цахал)
хамас
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Целью возможной новой атаки Ирана по Израилю станут три военные авиабазы, а также штаб-квартира разведки на севере Тель-Авива, сообщает издание New York Times со ссылкой на израильские источники."Трое израильских чиновников заявили, что целью новой иранской атаки станут три военные авиабазы, а также штаб-квартира разведки на севере Тель-Авива, которая была эвакуирована во вторник днём", - пишет издание.Во вторник портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщал, что Иран якобы может атаковать страну в течение следующих нескольких часов. Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что США предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана в ближайшее время.Ранее, реагируя на убийство Израилем в Ливане генсекретаря ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, председатель Комитета по поддержке исламской революции палестинского народа при президенте Ирана Мохаммад Хасан Ахтари заявил о готовности молодежи Ирана и других стран отправиться в Ливан и Сирию, чтобы воевать с Израилем и о возможности организации кампании по записи добровольцев.В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведёт интенсивные бои с ливанским движением "Хезболлах" в южном Ливане и призывает жителей не перемещаться на автомобилях южнее реки Литани, сообщил во вторник арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри. В ночь на вторник на приграничную территорию Ливана вошли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и бронетехника 7-й бригады ЦАХАЛ для проведения ограниченной наземной операции против "Хезболлах".Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
https://ria.ru/20241001/tsakhal-1975805747.html
https://ria.ru/20240930/netanyakhu-1975599692.html
https://ria.ru/20240930/iran-1975473036.html
иран
израиль
север
ливан
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в мире, иран, израиль, север, исмаил хания, ливан, армия обороны израиля (цахал), хамас, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хасан насрулла
В мире, Иран, Израиль, Север, Исмаил Хания, Ливан, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хасан Насрулла
СМИ: целью Ирана станут военные авиабазы и штаб-квартира разведки в Израиле

NYT: Иран атакует три военные авиабазы и штаб-квартиру разведки в Израиле

© РИА Новости / И. Носов | Перейти в медиабанкВид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / И. Носов
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Целью возможной новой атаки Ирана по Израилю станут три военные авиабазы, а также штаб-квартира разведки на севере Тель-Авива, сообщает издание New York Times со ссылкой на израильские источники.
"Трое израильских чиновников заявили, что целью новой иранской атаки станут три военные авиабазы, а также штаб-квартира разведки на севере Тель-Авива, которая была эвакуирована во вторник днём", - пишет издание.
Военная база на севере Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Израиль серьезно оценивает угрозу ракетной атаки со стороны Ирана
Вчера, 19:08
Во вторник портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщал, что Иран якобы может атаковать страну в течение следующих нескольких часов. Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что США предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана в ближайшее время.
Ранее, реагируя на убийство Израилем в Ливане генсекретаря ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, председатель Комитета по поддержке исламской революции палестинского народа при президенте Ирана Мохаммад Хасан Ахтари заявил о готовности молодежи Ирана и других стран отправиться в Ливан и Сирию, чтобы воевать с Израилем и о возможности организации кампании по записи добровольцев.
В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Иран будет окончательно свободен, заявил Нетаньяху
30 сентября, 19:03
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведёт интенсивные бои с ливанским движением "Хезболлах" в южном Ливане и призывает жителей не перемещаться на автомобилях южнее реки Литани, сообщил во вторник арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри. В ночь на вторник на приграничную территорию Ливана вошли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и бронетехника 7-й бригады ЦАХАЛ для проведения ограниченной наземной операции против "Хезболлах".
Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
В МИД Ирана заявили, что регион сможет защитить себя от израильских атак
30 сентября, 11:56
 
В миреИранИзраильСеверИсмаил ХанияЛиванАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ХАМАСХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Хасан Насрулла
 
 
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