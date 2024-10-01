СМИ: целью Ирана станут военные авиабазы и штаб-квартира разведки в Израиле
NYT: Иран атакует три военные авиабазы и штаб-квартиру разведки в Израиле
Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Целью возможной новой атаки Ирана по Израилю станут три военные авиабазы, а также штаб-квартира разведки на севере Тель-Авива, сообщает издание New York Times со ссылкой на израильские источники.
"Трое израильских чиновников заявили, что целью новой иранской атаки станут три военные авиабазы, а также штаб-квартира разведки на севере Тель-Авива, которая была эвакуирована во вторник днём", - пишет издание.
Во вторник портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщал, что Иран якобы может атаковать страну в течение следующих нескольких часов. Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что США предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана в ближайшее время.
Ранее, реагируя на убийство Израилем в Ливане генсекретаря ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, председатель Комитета по поддержке исламской революции палестинского народа при президенте Ирана Мохаммад Хасан Ахтари заявил о готовности молодежи Ирана и других стран отправиться в Ливан и Сирию, чтобы воевать с Израилем и о возможности организации кампании по записи добровольцев.
В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд.
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведёт интенсивные бои с ливанским движением "Хезболлах" в южном Ливане и призывает жителей не перемещаться на автомобилях южнее реки Литани, сообщил во вторник арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри. В ночь на вторник на приграничную территорию Ливана вошли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и бронетехника 7-й бригады ЦАХАЛ для проведения ограниченной наземной операции против "Хезболлах".
Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
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