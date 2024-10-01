https://ria.ru/20241001/iran-1975754983.html

Иран направил в Сирию гуманитарную помощь для беженцев из Ливана

Иран направил в Сирию гуманитарную помощь для беженцев из Ливана - РИА Новости, 01.10.2024

Иран направил в Сирию гуманитарную помощь для беженцев из Ливана

Иран направил в Сирию несколько тонн гуманитарной помощи для беженцев из Ливана, груз доставлен в международный аэропорт Латакии во вторник, сообщил... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T15:47

2024-10-01T15:47

2024-10-01T15:47

в мире

израиль

ливан

латакия (мухафаза)

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хезболла

оон

boeing 747

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ДАМАСК, 1 окт - РИА Новости. Иран направил в Сирию несколько тонн гуманитарной помощи для беженцев из Ливана, груз доставлен в международный аэропорт Латакии во вторник, сообщил корреспондент РИА Новости. На борту иранского Boeing 747 в Латакию доставлены продовольствие, палатки, одеяла, гигиенические принадлежности и другие товары первой необходимости для перемещенных семей, передает корреспондент. Разгрузка борта проведена при участии Российского центра примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС). Верховной комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил в понедельник, что более 100 тысяч человек бежали из Ливана в Сирию из-за израильских ударов и поток беженцев не останавливается. Согласно данным Управления ООН по правам человека (УВКПЧ), в результате ударов Израиля по Ливану за две недели погибли более тысячи человек и сотни тысяч стали вынужденными переселенцами. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.

https://ria.ru/20241001/livan-1975712459.html

https://ria.ru/20241001/mid-1975727838.html

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в мире, израиль, ливан, латакия (мухафаза), филиппо гранди, хезболла, оон, boeing 747, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году