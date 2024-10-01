Рейтинг@Mail.ru
Иран направил в Сирию гуманитарную помощь для беженцев из Ливана - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/iran-1975754983.html
Иран направил в Сирию гуманитарную помощь для беженцев из Ливана
Иран направил в Сирию гуманитарную помощь для беженцев из Ливана - РИА Новости, 01.10.2024
Иран направил в Сирию гуманитарную помощь для беженцев из Ливана
Иран направил в Сирию несколько тонн гуманитарной помощи для беженцев из Ливана, груз доставлен в международный аэропорт Латакии во вторник, сообщил... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:47
2024-10-01T15:47
в мире
израиль
ливан
латакия (мухафаза)
филиппо гранди
хезболла
оон
boeing 747
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974410267_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_175ed3bb4ffe1b9d297494dfc4087aae.jpg
ДАМАСК, 1 окт - РИА Новости. Иран направил в Сирию несколько тонн гуманитарной помощи для беженцев из Ливана, груз доставлен в международный аэропорт Латакии во вторник, сообщил корреспондент РИА Новости. На борту иранского Boeing 747 в Латакию доставлены продовольствие, палатки, одеяла, гигиенические принадлежности и другие товары первой необходимости для перемещенных семей, передает корреспондент. Разгрузка борта проведена при участии Российского центра примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС). Верховной комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил в понедельник, что более 100 тысяч человек бежали из Ливана в Сирию из-за израильских ударов и поток беженцев не останавливается. Согласно данным Управления ООН по правам человека (УВКПЧ), в результате ударов Израиля по Ливану за две недели погибли более тысячи человек и сотни тысяч стали вынужденными переселенцами. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
https://ria.ru/20241001/livan-1975712459.html
https://ria.ru/20241001/mid-1975727838.html
израиль
ливан
латакия (мухафаза)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974410267_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c1329a833842122939d9194f0c609f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, латакия (мухафаза), филиппо гранди, хезболла, оон, boeing 747, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Латакия (мухафаза), Филиппо Гранди, Хезболла, ООН, Boeing 747, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Иран направил в Сирию гуманитарную помощь для беженцев из Ливана

Иран направил в Сирию несколько тонн гуманитарной помощи для беженцев из Ливана

© AP Photo / Hassan AmmarБеженцы из южных районов Ливана в Бейруте
Беженцы из южных районов Ливана в Бейруте - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Беженцы из южных районов Ливана в Бейруте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДАМАСК, 1 окт - РИА Новости. Иран направил в Сирию несколько тонн гуманитарной помощи для беженцев из Ливана, груз доставлен в международный аэропорт Латакии во вторник, сообщил корреспондент РИА Новости.
На борту иранского Boeing 747 в Латакию доставлены продовольствие, палатки, одеяла, гигиенические принадлежности и другие товары первой необходимости для перемещенных семей, передает корреспондент. Разгрузка борта проведена при участии Российского центра примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).
Израильские танки в районе границы Израиля и Ливана - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Израильская армия еще не зашла на территорию Ливана, заявили в "Хезболле"
Вчера, 13:16
Верховной комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил в понедельник, что более 100 тысяч человек бежали из Ливана в Сирию из-за израильских ударов и поток беженцев не останавливается. Согласно данным Управления ООН по правам человека (УВКПЧ), в результате ударов Израиля по Ливану за две недели погибли более тысячи человек и сотни тысяч стали вынужденными переселенцами.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
В МИД осудили нападение Израиля на Ливан
Вчера, 14:26
 
В миреИзраильЛиванЛатакия (мухафаза)Филиппо ГрандиХезболлаООНBoeing 747Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала