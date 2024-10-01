https://ria.ru/20241001/ipoteka-1975757826.html

Единую ипотеку для ИТ-специалистов возобновили в Липецкой области

Единую ипотеку для ИТ-специалистов возобновили в Липецкой области - РИА Новости, 01.10.2024

Единую ипотеку для ИТ-специалистов возобновили в Липецкой области

В Липецкой области возобновили региональную ипотечную программу для ИТ-специалистов, максимальный размер кредита составляет 6 миллионов рублей, сообщил глава... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T16:00

2024-10-01T16:00

2024-10-01T16:00

липецкая область

игорь артамонов

россия

ипотека

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ЛИПЕЦК, 1 окт - РИА Новости. В Липецкой области возобновили региональную ипотечную программу для ИТ-специалистов, максимальный размер кредита составляет 6 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что Липецкая область – один из 13 регионов России, где реализуется единая ипотека для специалистов информационной сферы, оператором которой выступает ДОМ.РФ. Она предусматривает дополнительное снижение ставки по ипотечному кредиту на два процентных пункта от федеральной "ИТ-ипотеки". В рамках программы в 2023 году кредиты получили более 1,5 тысячи семей на сумму более 7 миллиардов рублей. "Льготная ипотека является важным инструментом для поддержки и привлечения востребованных ИТ-специалистов, в том числе молодых профессионалов в регион. Их намерение приобрести жилье говорит о желании закрепиться у нас и работать на благо экономики Липецкой области не год-два, а гораздо дольше – расти в профессиональном плане, добиваться успехов в карьере и, самое главное, развивать и совершенствовать важные для жизни технологии и сервисы", – прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20240927/gofrokarton-1975030661.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, россия, ипотека