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Виталий Игнатьев: Тирасполь ждет извинений Кишинева за нападение 1992 года

Виталий Игнатьев: Тирасполь ждет извинений Кишинева за нападение 1992 года - РИА Новости, 01.10.2024

Виталий Игнатьев: Тирасполь ждет извинений Кишинева за нападение 1992 года

Меньше месяца осталось до выборов президента и референдума о вступлении в Евросоюз в Молдавии. Данные электоральные процессы оказывают негативное влияние на... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T10:00

2024-10-01T10:00

2024-10-01T10:00

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Меньше месяца осталось до выборов президента и референдума о вступлении в Евросоюз в Молдавии. Данные электоральные процессы оказывают негативное влияние на отношения Кишинева и Тирасполя, в такие периоды возрастают риски провокаций, поскольку отдельные недобросовестные молдавские политики позволяют себе делать спекулятивные заявления о Приднестровье, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев. Он рассказал о давлении Кишинева на приднестровскую промышленность и молдавской блокаде лекарств для непризнанной республики, а также о роли России в урегулировании сложных отношений Кишинева и Тирасполя.– Недавно МИД России заявил, что Москва готова содействовать диалогу между сторонами приднестровского конфликта как в формате "5+2", так и в двустороннем треке. Однако сегодня наблюдается некий застой в диалоге Кишинева и Тирасполя. Как вы думаете, почему это происходит?– Этот "застой", к сожалению, продолжается уже много лет и становится хроническим. Ответ на вопрос, почему так происходит, лежит на поверхности. В конце концов, это не Приднестровье блокирует механизмы диалога, не исполняет взятые на себя обязательства, отказывается от встреч на уровне руководства. Напротив, со своей стороны мы максимально конструктивны и транспарентны, настроены на коммуникацию, выдвигаем полезные инициативы, нацеленные на нормализацию отношений, например, подписание Декларации о приверженности мирным методам урегулирования.Однако Молдова, прикрываясь то пандемией, то конфликтом, то электоральными процессами, по сути, уклоняется от взаимодействия с Приднестровьем, сконцентрировавшись на внедиалоговых формах давления. В этом смысле приветствуем позицию МИД России, поскольку на данном этапе сторонам как никогда необходима адекватная и справедливая международная медиация.– Сегодня многие обсуждают заявление президента Молдавии Майи Санду о том, что она сможет урегулировать "приднестровскую проблему" за год или два. О чем говорит такая позиция? Возможно ли сейчас появление в Кишиневе жизнеспособной модели урегулирования отношений с Тирасполем?– Чтобы быть жизнеспособной, она должна учитывать интересы обеих сторон. Для этого нужен компромисс, выработать который можно только долгим кропотливым трудом за столом переговоров. Однако искать взаимоприемлемые развязки Кишинев, который осуществляет массированное давление на Приднестровье гибридными методами, явно не намерен. Поэтому можете сами оценить вероятность появления сейчас в РМ жизнеспособной модели урегулирования – она стремится к нулю.В целом же рассуждать о разрешении молдо-приднестровского конфликта в ближайшее время, когда даже простейшие бытовые и хозяйственные вопросы могут оставаться в повестке месяцы и годы, довольно тенденциозно. Более чем 30-летний опыт переговоров между ПМР и РМ убедительно доказывает, что это очень сложный комплексный процесс, который не терпит легкомысленных подходов. Если же речь идет о грубом форсированном сценарии урегулирования через прессинг и угрозы, без учета мнения приднестровцев, то это еще более опасное заблуждение, чреватое эскалацией с непредсказуемыми последствиями. Надеюсь, что такие заявления все же стоит расценивать как предвыборную риторику с учетом электоральных процессов в РМ, а не как практические расчеты.– В Тирасполе сообщили, что Молдавия в преддверии референдума о вступлении в Евросоюз нарастила давление на Приднестровье. Кишинев блокирует экспорт и импорт ряда товаров, что заметно ухудшает экономическое состояние. Как это отражается на работе предприятий и простых гражданах?– Меры экономического принуждения, реализуемые Молдовой против промышленного сектора и внешней торговли Приднестровья, не имеют ничего общего с международными и европейскими нормами, представляя собой элементарный произвол с целью решения политических задач. К сожалению, у этих злонамеренных действий есть конкретные деструктивные последствия. На этой неделе прекратил работу приднестровский завод "Молдавизолит", которому в последние два месяца органы РМ не выдали ни одного разрешения на экспорт готовой продукции. До этого по той же причине остановился "Электромаш". В результате больше тысячи человек остались без работы, разрушены уникальные трудовые коллективы.Под угрозой находится и "Молдавский металлургический завод" – один из промышленных флагманов Приднестровья. Планы правительства РМ присвоить статус налоговой монополии своей госкомпании "Металферос", нарушающие международное законодательство о свободе торговли и конкуренции, могут привести к катастрофическим последствиям для работы ММЗ, на котором сегодня трудоустроено 2,3 тысячи человек. Остановка данного производства будет иметь крайне негативный эффект на металлургическую, транспортную и энергетическую отрасли всего региона, в том числе и Молдовы, но это не останавливает Кишинев.В начале сентября возникла проблема с импортом в ПМР биологически активных добавок. На сегодняшний день их ввоз в Приднестровье из третьих стран полностью запрещен таможенными органами Молдовы. В середине месяца одна из приднестровских фармкомпаний не смогла ввезти даже препараты, произведенные в Болгарии и имеющие соответствующую сертификацию в Евросоюзе. Речь уже идет о прямом нарушении обязательств РМ в рамках согласованного торгового режима между Приднестровьем и Европейским союзом, а также собственно норм ЕС, в результате чего страдают потребители и коммерческие компании в ПМР, а также их европейские контрагенты.Попытки молдавской стороны прикрыть репрессивные действия в отношении Приднестровья якобы адаптацией законодательства к требованиям Евросоюза не выдерживают никакой критики, дискредитируя, собственно, Кишинев, а также Брюссель. Такие шаги, явно противоречащие заявлениям молдавского руководства о мирном настрое на урегулирование конфликта, уже сейчас негативно отражаются на атмосфере диалога и на уровне жизни населения ПМР.– Ряд СМИ и экспертов сегодня прогнозируют эскалацию на приднестровском направлении из-за выборов президента и референдума о вступлении в ЕС в Молдавии. Возрастают ли риски и угрозы провокаций для Тирасполя в данный электоральный период?– Позиция Приднестровья достаточно четкая: мы не являемся частью избирательных процессов в РМ, не намерены никаким образом с ними соприкасаться и, соответственно, не желаем быть объектом манипуляций по данной теме. При этом риски, конечно, в такие периоды возрастают, поскольку отдельные недобросовестные молдавские политики позволяют себе делать спекулятивные заявления о ПМР или даже устраивать провокационные акции. Думаю, всем памятен эпизод, когда один из нынешних руководителей РМ лично пытался препятствовать тем жителям Приднестровья, которые по своей инициативе решили принять участие в голосовании на территории соседнего государства. Рассчитываем на благоразумие молдавской стороны, которая воздержится от расширения собственного электорального контекста на отношения с Приднестровьем.– Приднестровье меняет протоколы лечения из-за блокировки Кишиневом ввоза лекарств. При этом в приднестровском минздраве сообщили, что есть проблема с определенными препаратами в части лечения онкологических пациентов. Ведется ли сейчас работа по снятию лекарственной блокады?– Ситуация с обеспеченностью лечебных учреждений и розничной аптечной сети Приднестровья традиционными препаратами близка к критической. Система здравоохранения ПМР, безусловно, демонстрирует определенный уровень адаптивности, поскольку пациенты нуждаются в лечении независимо от того, какие блокадные меры применяет Молдова. Однако по целому ряду жизненно важных лекарств сложился дефицит.К тому же из-за вынужденной переориентации закупок на рынок ЕС и Молдовы, которая, разумеется, никаких медикаментов не производит, а попросту зарабатывает на их перепродаже Приднестровью с включенными в стоимость НДС, пошлинами и наценками, многие из препаратов существенно подорожали, порой в несколько раз, и стали менее доступными для населения. Многочисленные обсуждения этой проблемы на встречах профильных специалистов и посредством официальной переписки пока результатов не дали ввиду неадекватной позиции Молдовы. Однако приднестровская сторона не собирается снимать данный вопрос с актуальной повестки дня. Будем продолжать диалог как с РМ, так и с международными партнерами.– Недавно в Грузии озвучили предложение, что Тбилиси может принести извинения осетинскому народу за войну в августе 2008 года. А в Приднестровье ждут извинений от Кишинева за агрессию 1992 года?– Вооруженное нападение на мирное Приднестровье было преступным деянием властей РМ, а каждое преступление, как известно, требует признания вины. Напомню, что в результате молдавской агрессии погибло более 800 приднестровцев, свыше 1400 человек получили ранения, был нанесен огромный материальный ущерб. Война оставила глубокую рану в памяти приднестровского народа, и этот факт, безусловно, оказывает существенное влияние на молдо-приднестровские отношения.В международной практике принятие ответственности за совершенные акты насилия нередко помогает оздоровлению отношений и восстановлению исторической справедливости. Как пример – извинения Германии за чудовищные преступления нацистского режима. В нашем случае официальное признание вины Кишиневом за развязывание конфликта также было бы шагом в верном направлении. Приднестровский народ, учитывая понесенные жертвы и страдания, вправе ожидать такого жеста от Кишинева. Более того, считаю его обязательным в рамках любого мирного процесса по окончательному и всеобъемлющему урегулированию между ПМР и РМ.На текущем этапе в Молдове, очевидно, к этому не готовы. Вместо того чтобы критически осмыслить события начала 1990-х годов, там пытаются выстраивать глубоко лживую и конъюнктурную госмифологию, чуть ли не представляя уже саму Молдову жертвой агрессии. Но хочется верить, что рано или поздно молдавский политический класс созреет до признания совершенных его предшественниками ошибок и реализации конкретных действий, которые позволили бы перевернуть эту трагическую страницу в нашей истории.– В МИД России сказали, что "защита интересов жителей Приднестровья — один из приоритетов России". Какую вы видите роль России на Днестре в это сложное время геополитического противостояния? Что, на ваш взгляд, делает и еще может сделать Москва, чтобы сохранить мир и стабильность на берегах Днестра?– Российская Федерация является союзником и стратегическим партнером, который оказывает комплексную поддержку своим гражданам и соотечественникам в Приднестровье. Ключевую роль играют российские миротворческие усилия на Днестре, включая работу в органах управления миссией. Политико-дипломатическая и информационная поддержка миротворческой операции остается общим приоритетом. Также Россия – гарант в процессе урегулирования и ответственный участник формата "5+2".Рассчитываем на то, что Россия воспользуется своими солидными дипломатическими возможностями и ролью в исполнительных структурах ОБСЕ для стимулирования возобновления заседаний "Постоянного совещания…". Данный диалоговый инструмент в следующий год 50-летия Хельсинского заключительного акта ОБСЕ при председательстве Финляндии мог бы сыграть стабилизирующую роль в отношениях между Приднестровьем и Молдовой.Не менее важно продолжать совместную работу по реализации потенциала двустороннего сотрудничества. Как известно, в российско-приднестровских отношениях в прошедшие периоды наработана солидная правовая основа – порядка 80 межведомственных и межотраслевых соглашений. Это хорошая база для дальнейшего развития взаимодействия по широкому спектру направлений. В частности, актуальными остаются вопросы упрощенного вступления приднестровцев в гражданство РФ, использования на территории ПМР средств материнского капитала, содействия сельскохозяйственной и промышленной отраслям. Уверены в том, что у России достаточно возможностей для адресной поддержки жителей и экономики Приднестровья, а также активизации переговорного процесса и задействования международных площадок для недопущения нарушения прав населения ПМР со стороны Молдовы.

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https://ria.ru/20240929/moldavija-1975334887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, молдавия, кишинев, виталий игнатьев, евросоюз, россия