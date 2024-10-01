https://ria.ru/20241001/gruppa_gms-1975730284.html

Группа ГМС уверенно растет по результатам МСФО в первом полугодии 2024 года

Группа ГМС уверенно растет по результатам МСФО в первом полугодии 2024 года - РИА Новости, 01.10.2024

Группа ГМС уверенно растет по результатам МСФО в первом полугодии 2024 года

Выручка Группы ГМС — одного из ведущих российских производителей насосного, компрессорного и нефтегазового оборудования — за шесть месяцев текущего года выросла РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T14:53

2024-10-01T14:53

2024-10-01T15:03

россия

зеленодольск

группа гмс

сергей суверов

сергей пикин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

республика татарстан (татарстан)

экономика

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Выручка Группы ГМС — одного из ведущих российских производителей насосного, компрессорного и нефтегазового оборудования — за шесть месяцев текущего года выросла на 64% год к году до 41,3 миллиарда рублей за счет роста обоих направлений бизнеса Группы (стандартная продукция и крупные проекты, включая СПГ-проекты), сообщили РИА Новости в машиностроительном холдинге.Согласно данным, EBITDA увеличилась на 76% до 6,2 миллиарда рублей по сравнению с 3,5 миллиардами рублей за шесть месяцев 2023 года вследствие роста финансовых результатов от исполнения крупных проектов."Результаты Группы ГМС говорят об уверенном росте бизнеса компании. Выручка выросла на 64%, EBITDA – на 76%. Двузначные темпы роста для машиностроительной, а не ИТ-компании – признак правильной стратегии и высокой конкурентоспособности. При этом растет рентабельность операций, темпы роста EBITDA превышают темпы роста выручки. В условиях ухода зарубежных компаний Группа ГМС развивает лучшие практики импортозамещения, ее отличает высокое качество и стабильность клиентской базы", – считает инвестиционный стратег УК "Арикапитал", доцент Финансового Университета при правительстве РФ Сергей Суверов.Финансовые показатели по выручке выросли по всем бизнес-сегментам Группы, особенно – в компрессорном сегменте.Рентабельность по EBITDA в первом полугодии 2024 года повысилась до 15% с 14% за тот же период прошлого года. Прибыль за отчетный период выросла на 63% до трех миллиардов рублей против 1.8 миллиарда рублей за шесть месяцев 2023 года, говорится в сообщении компании.Капитальные инвестиции в том же периоде достигли рекордной величины в 3,2 миллиарда рублей против 1,1 миллиарда рублей в результате роста вложений в инвестиционные проекты, связанные с производством оборудования для СПГ-проектов и атомной энергетики.Операционный денежный отток составил 5,3 миллиарда рублей по сравнению с притоком в 4,1 миллиарда рублей на конец первого полугодия 2023 в связи с ростом потребности в дополнительном оборотном капитале для исполнения крупных проектов Группы ГМС, отметили в компании.Портфель заказов на исполнении – более чем наполовину состоящий из компрессоров для крупнотоннажных СПГ-проектов и насосов для АЭС – составил 142,8 миллиарда рублей (+25%) на конец первого полугодия 2024 года по сравнению с 114,6 миллиарда рублей на конец первого полугодия 2023 года."Результаты отчетности Группы ГМС за первое полугодие показывают, что компания продолжает реализацию важной для всего российского ТЭК и промышленности программы импортозамещения насосного и компрессорного оборудования. Подтверждением этому является рост портфеля заказов, в котором преобладает оборудование для СПГ-проектов и атомной отрасли – увеличение объема заказов на 25% говорит о том, что продукция компании востребована и заказчики хотят видеть ее в числе своих поставщиков", – отметил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.По мнению экспертов, рост финансовых показателей Группы ГМС является яркой иллюстрацией того, что импортозамещение в отечественном машиностроении – это уже объективная тенденция, которая реализуется прежде всего лидерами рынка. Общий объем инвестиций компании в проекты импортозамещения до 2026 года составляет 35 миллиардов рублей.В том числе, Группа ГМС вкладывает 11,9 миллиарда рублей в строительство комплекса по сборке и испытанию сверхмощных компрессоров для СПГ-проектов. Проект поддерживается государством, на его реализацию Минпромторг выделил субсидию в размере 6,7 миллиарда рублей. Испытательный стенд для компрессоров мощностью свыше 65 МВт возводится в Зеленодольске (Республика Татарстан) на площадке предприятия "Казанькомпрессормаш".Группа ГМС исторически является одним из ведущих поставщиков "Росатома" в области насосного оборудования, эксплуатируемого на всех АЭС как на территории России, так и на зарубежных станциях, построенных по российскому проекту. В 2022 году были потеряны производственные мощности Группы на Украине, и сегодня компания наращивает производство насосов для АЭС и тепловой энергетики на предприятии "ГМС Ливгидромаш" в Орловской области. В этом проекте также используются меры государственной поддержки в форме инвестиционного кредита с субсидируемой процентной ставкой за счет средств Фонда развития промышленности.В 2023 году в рамках процессов импортозамещения Группой было создано новое направление бизнеса – Технологии переработки нефти и газа. Его основной задачей является сервис динамического оборудования зарубежного производства (насосы, компрессоры, турбины), изготовление запасных частей, а при необходимости - замена выбывающего оборудования на аналогичное оборудование отечественного производства, разработанное и изготовленное с использованием технологии обратного инжиниринга.

https://ria.ru/20240617/kompressory-1953495816.html

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зеленодольск

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Артем Смирнов

россия, зеленодольск, группа гмс , сергей суверов, сергей пикин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), республика татарстан (татарстан), экономика