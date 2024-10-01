https://ria.ru/20241001/gosduma-1975766386.html
Госдума одобрила проект о штрафах до пяти тысяч рублей за опасное вождение
Госдума одобрила проект о штрафах до пяти тысяч рублей за опасное вождение - РИА Новости, 01.10.2024
Госдума одобрила проект о штрафах до пяти тысяч рублей за опасное вождение
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы до 5 тысяч рублей за опасное вождение. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:33
2024-10-01T16:33
2024-10-01T16:33
общество
госдума рф
елена афанасьева
вячеслав володин
авто
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы до 5 тысяч рублей за опасное вождение.Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов от ЛДПР, а также сенатором Еленой Афанасьевой.Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 12.38, предусматривающей административную ответственность за нарушение Правил дорожного движения, выразившееся в опасном вождении, в виде административного штрафа в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в социальных сетях часто размещаются видео, на которых водители дорогих иномарок демонстрируют свою опасную езду, по вине таких водителей, как утверждается, совершается до 80% дорожно-транспортных происшествий.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что необходимость такого решения обусловлена складывающейся ситуацией. По его мнению, нужно дорабатывать инициативу, ужесточая наказание за повторное нарушение.
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общество, госдума рф, елена афанасьева, вячеслав володин, авто, лдпр
Общество, Госдума РФ, Елена Афанасьева, Вячеслав Володин, Авто, ЛДПР
Госдума одобрила проект о штрафах до пяти тысяч рублей за опасное вождение
ГД в I чтении приняла проект о штрафах до пяти тысяч рублей за опасное вождение
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы до 5 тысяч рублей за опасное вождение.
Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов от ЛДПР
, а также сенатором Еленой Афанасьевой
.
Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 12.38, предусматривающей административную ответственность за нарушение Правил дорожного движения, выразившееся в опасном вождении, в виде административного штрафа в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в социальных сетях часто размещаются видео, на которых водители дорогих иномарок демонстрируют свою опасную езду, по вине таких водителей, как утверждается, совершается до 80% дорожно-транспортных происшествий.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
ранее отмечал, что необходимость такого решения обусловлена складывающейся ситуацией. По его мнению, нужно дорабатывать инициативу, ужесточая наказание за повторное нарушение.