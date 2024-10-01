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Депутат Госдумы поручил МВД расследовать кражи животных из зоопарков - РИА Новости, 01.10.2024
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16:27 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/gosduma-1975759367.html
Депутат Госдумы поручил МВД расследовать кражи животных из зоопарков
Депутат Госдумы поручил МВД расследовать кражи животных из зоопарков - РИА Новости, 01.10.2024
Депутат Госдумы поручил МВД расследовать кражи животных из зоопарков
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов ("Единая Россия") заявил, что направил в МВД депутатские запросы с просьбой... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:27
2024-10-01T16:27
происшествия
россия
владимир бурматов
госдума рф
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов ("Единая Россия") заявил, что направил в МВД депутатские запросы с просьбой расследовать совершение уголовных преступлений по делам о хищении животных из зоопарков. "Я направил в МВД депутатские запросы с просьбой расследовать уголовные преступления", - сообщил РИА Новости Бурматов. Он отметил, что это кража сразу нескольких экзотических животных из различных зоопарков, из различных субъектов России, и существует большая коммерческая сфера, где животных покупают и перепродают. "В нескольких регионах украсть особей животных, которых надо где-то содержать, их надо транспортировать… Бывает, когда их покупают коммерсанты, которые животных потом используют для организации фотосессий. Совершено уголовное преступление", - добавил парламентарий.
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происшествия, россия, владимир бурматов, госдума рф, единая россия
Происшествия, Россия, Владимир Бурматов, Госдума РФ, Единая Россия
Депутат Госдумы поручил МВД расследовать кражи животных из зоопарков

Депутат Бурматов попросил МВД расследовать кражи животных из зоопарков

© Фото : Прокуратура МосквыОбезьяна в вольере частного зоопарка "Планета обезьян" в Новой Москве
Обезьяна в вольере частного зоопарка Планета обезьян в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : Прокуратура Москвы
Обезьяна в вольере частного зоопарка "Планета обезьян" в Новой Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов ("Единая Россия") заявил, что направил в МВД депутатские запросы с просьбой расследовать совершение уголовных преступлений по делам о хищении животных из зоопарков.
"Я направил в МВД депутатские запросы с просьбой расследовать уголовные преступления", - сообщил РИА Новости Бурматов.
Он отметил, что это кража сразу нескольких экзотических животных из различных зоопарков, из различных субъектов России, и существует большая коммерческая сфера, где животных покупают и перепродают.
"В нескольких регионах украсть особей животных, которых надо где-то содержать, их надо транспортировать… Бывает, когда их покупают коммерсанты, которые животных потом используют для организации фотосессий. Совершено уголовное преступление", - добавил парламентарий.
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