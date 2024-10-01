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Депутат Госдумы поручил МВД расследовать кражи животных из зоопарков
Депутат Госдумы поручил МВД расследовать кражи животных из зоопарков - РИА Новости, 01.10.2024
Депутат Госдумы поручил МВД расследовать кражи животных из зоопарков
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов ("Единая Россия") заявил, что направил в МВД депутатские запросы с просьбой... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:27
2024-10-01T16:27
2024-10-01T16:27
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов ("Единая Россия") заявил, что направил в МВД депутатские запросы с просьбой расследовать совершение уголовных преступлений по делам о хищении животных из зоопарков. "Я направил в МВД депутатские запросы с просьбой расследовать уголовные преступления", - сообщил РИА Новости Бурматов. Он отметил, что это кража сразу нескольких экзотических животных из различных зоопарков, из различных субъектов России, и существует большая коммерческая сфера, где животных покупают и перепродают. "В нескольких регионах украсть особей животных, которых надо где-то содержать, их надо транспортировать… Бывает, когда их покупают коммерсанты, которые животных потом используют для организации фотосессий. Совершено уголовное преступление", - добавил парламентарий.
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происшествия, россия, владимир бурматов, госдума рф, единая россия
Происшествия, Россия, Владимир Бурматов, Госдума РФ, Единая Россия
Депутат Госдумы поручил МВД расследовать кражи животных из зоопарков
Депутат Бурматов попросил МВД расследовать кражи животных из зоопарков
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов ("Единая Россия") заявил, что направил в МВД депутатские запросы с просьбой расследовать совершение уголовных преступлений по делам о хищении животных из зоопарков.
"Я направил в МВД депутатские запросы с просьбой расследовать уголовные преступления", - сообщил РИА Новости Бурматов.
Он отметил, что это кража сразу нескольких экзотических животных из различных зоопарков, из различных субъектов России
, и существует большая коммерческая сфера, где животных покупают и перепродают.
"В нескольких регионах украсть особей животных, которых надо где-то содержать, их надо транспортировать… Бывает, когда их покупают коммерсанты, которые животных потом используют для организации фотосессий. Совершено уголовное преступление", - добавил парламентарий.