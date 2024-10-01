https://ria.ru/20241001/gosduma-1975759367.html

Депутат Госдумы поручил МВД расследовать кражи животных из зоопарков

Депутат Госдумы поручил МВД расследовать кражи животных из зоопарков - РИА Новости, 01.10.2024

Депутат Госдумы поручил МВД расследовать кражи животных из зоопарков

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов ("Единая Россия") заявил, что направил в МВД депутатские запросы с просьбой... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T16:27

2024-10-01T16:27

2024-10-01T16:27

происшествия

россия

владимир бурматов

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов ("Единая Россия") заявил, что направил в МВД депутатские запросы с просьбой расследовать совершение уголовных преступлений по делам о хищении животных из зоопарков. "Я направил в МВД депутатские запросы с просьбой расследовать уголовные преступления", - сообщил РИА Новости Бурматов. Он отметил, что это кража сразу нескольких экзотических животных из различных зоопарков, из различных субъектов России, и существует большая коммерческая сфера, где животных покупают и перепродают. "В нескольких регионах украсть особей животных, которых надо где-то содержать, их надо транспортировать… Бывает, когда их покупают коммерсанты, которые животных потом используют для организации фотосессий. Совершено уголовное преступление", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20240720/sud-1960739905.html

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происшествия, россия, владимир бурматов, госдума рф, единая россия