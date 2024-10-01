https://ria.ru/20241001/gosduma-1975756779.html

ГД приняла проект о конфискации имущества организаторов незаконной миграции

ГД приняла проект о конфискации имущества организаторов незаконной миграции - РИА Новости, 01.10.2024

ГД приняла проект о конфискации имущества организаторов незаконной миграции

Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции, если преступление было совершено из корыстных... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T15:54

2024-10-01T15:54

2024-10-01T17:07

госдума рф

россия

василий пискарев

общество

вячеслав володин

ирина яровая

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции, если преступление было совершено из корыстных побуждений.Документ предлагает распространить норму о конфискации имущества на статью "Организация незаконной миграции".Как отметил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, завоз в Россию иностранцев стал для теневых дельцов высокодоходным бизнесом, который способствует росту преступности."Нелегальная миграция является и способом проникновения в страну представителей экстремистских и террористических групп, поэтому представляет серьезную угрозу для безопасности государства и граждан", — указал парламентарий.По его словам, принятие закона поможет навести порядок в миграционной сфере. Это также выгодно и для самих приезжих, которые становятся жертвами преступлений, поскольку находятся вне правового поля.На минувшей неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о планах внести на рассмотрение депутатов законопроекты о пресечении незаконной миграции, а рассматривать их будут в октябре.В свою очередь, вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая уточнила, что речь идет о пяти документах, предлагающих:Накануне правительство поддержало указанные законопроекты.

https://ria.ru/20240930/propiska-1975618387.html

https://ria.ru/20240927/rossija-1974985436.html

https://ria.ru/20240912/migranty-1972169999.html

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госдума рф, россия, василий пискарев, общество, вячеслав володин, ирина яровая