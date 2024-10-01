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ГД приняла проект о конфискации имущества организаторов незаконной миграции - РИА Новости, 01.10.2024
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15:54 01.10.2024 (обновлено: 17:07 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/gosduma-1975756779.html
ГД приняла проект о конфискации имущества организаторов незаконной миграции
ГД приняла проект о конфискации имущества организаторов незаконной миграции - РИА Новости, 01.10.2024
ГД приняла проект о конфискации имущества организаторов незаконной миграции
Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции, если преступление было совершено из корыстных... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:54
2024-10-01T17:07
госдума рф
россия
василий пискарев
общество
вячеслав володин
ирина яровая
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции, если преступление было совершено из корыстных побуждений.Документ предлагает распространить норму о конфискации имущества на статью "Организация незаконной миграции".Как отметил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, завоз в Россию иностранцев стал для теневых дельцов высокодоходным бизнесом, который способствует росту преступности."Нелегальная миграция является и способом проникновения в страну представителей экстремистских и террористических групп, поэтому представляет серьезную угрозу для безопасности государства и граждан", — указал парламентарий.По его словам, принятие закона поможет навести порядок в миграционной сфере. Это также выгодно и для самих приезжих, которые становятся жертвами преступлений, поскольку находятся вне правового поля.На минувшей неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о планах внести на рассмотрение депутатов законопроекты о пресечении незаконной миграции, а рассматривать их будут в октябре.В свою очередь, вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая уточнила, что речь идет о пяти документах, предлагающих:Накануне правительство поддержало указанные законопроекты.
https://ria.ru/20240930/propiska-1975618387.html
https://ria.ru/20240927/rossija-1974985436.html
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госдума рф, россия, василий пискарев, общество, вячеслав володин, ирина яровая
Госдума РФ, Россия, Василий Пискарев, Общество, Вячеслав Володин, Ирина Яровая
ГД приняла проект о конфискации имущества организаторов незаконной миграции

Госдума приняла проект о конфискации имущества организаторов незаконной миграции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции у здания Государственной думы
Автомобиль полиции у здания Государственной думы - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции у здания Государственной думы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции, если преступление было совершено из корыстных побуждений.
Документ предлагает распространить норму о конфискации имущества на статью "Организация незаконной миграции".
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30 сентября, 21:49
Как отметил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, завоз в Россию иностранцев стал для теневых дельцов высокодоходным бизнесом, который способствует росту преступности.
"Нелегальная миграция является и способом проникновения в страну представителей экстремистских и террористических групп, поэтому представляет серьезную угрозу для безопасности государства и граждан", — указал парламентарий.
По его словам, принятие закона поможет навести порядок в миграционной сфере. Это также выгодно и для самих приезжих, которые становятся жертвами преступлений, поскольку находятся вне правового поля.
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На минувшей неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о планах внести на рассмотрение депутатов законопроекты о пресечении незаконной миграции, а рассматривать их будут в октябре.
В свою очередь, вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая уточнила, что речь идет о пяти документах, предлагающих:
  • отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой либо для совершения тяжких или особо тяжких преступлений;
  • установить меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов;
  • ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов с предложениями о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и поддельных документов для оформления миграционного статуса;
  • установить меры повышенной ответственности за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан;
  • ввести полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов.
Накануне правительство поддержало указанные законопроекты.
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12 сентября, 08:00
 
Госдума РФРоссияВасилий ПискаревОбществоВячеслав ВолодинИрина Яровая
 
 
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