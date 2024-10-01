https://ria.ru/20241001/gosduma-1975751826.html
За скрытие госзнака будут лишать прав на полтора года
За скрытие госзнака будут лишать прав на полтора года - РИА Новости, 01.10.2024
За скрытие госзнака будут лишать прав на полтора года
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтении правительственный законопроект о лишении прав на срок до полутора лет за... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:31
2024-10-01T15:31
2024-10-01T15:31
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564194390_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_30c1ff08a334536263d4ee56f00d99da.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтении правительственный законопроект о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих госзнаки. Законопроектом предлагается усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортом с госзнаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации, либо позволяющих их видоизменить или скрыть путем выделения в специальный состав, и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств. Также законопроектом предлагается наказывать лишением прав на срок до полутора лет за повторное управление транспортом без номеров или с применением скрывающих материалов.
https://ria.ru/20241001/gosduma-1975649275.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564194390_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_011f860bf2f6ee6c3e1565f7c8d8b773.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф
За скрытие госзнака будут лишать прав на полтора года
Госдума приняла закон о лишении прав за скрытие госзнака на полтора года
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтении правительственный законопроект о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих госзнаки.
Законопроектом предлагается усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортом с госзнаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации, либо позволяющих их видоизменить или скрыть путем выделения в специальный состав, и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств.
Также законопроектом предлагается наказывать лишением прав на срок до полутора лет за повторное управление транспортом без номеров или с применением скрывающих материалов.