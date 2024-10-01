https://ria.ru/20241001/gosduma-1975751826.html

За скрытие госзнака будут лишать прав на полтора года

За скрытие госзнака будут лишать прав на полтора года - РИА Новости, 01.10.2024

За скрытие госзнака будут лишать прав на полтора года

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтении правительственный законопроект о лишении прав на срок до полутора лет за... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T15:31

2024-10-01T15:31

2024-10-01T15:31

общество

госдума рф

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтении правительственный законопроект о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих госзнаки. Законопроектом предлагается усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортом с госзнаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации, либо позволяющих их видоизменить или скрыть путем выделения в специальный состав, и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств. Также законопроектом предлагается наказывать лишением прав на срок до полутора лет за повторное управление транспортом без номеров или с применением скрывающих материалов.

https://ria.ru/20241001/gosduma-1975649275.html

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общество, госдума рф