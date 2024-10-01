https://ria.ru/20241001/gosduma-1975749166.html
Госдума приняла во II чтении проект о борьбе с фиктивными браками
Госдума приняла во II чтении проект о борьбе с фиктивными браками - РИА Новости, 01.10.2024
Госдума приняла во II чтении проект о борьбе с фиктивными браками
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:23
2024-10-01T15:23
2024-10-01T15:23
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России. Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре. Его авторами выступили сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова и Юрий Валяев, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Законопроектом устанавливается, что право на разрешение на временное проживание в упрощенном порядке может быть предоставлено иностранному гражданину, состоящему не менее 3 лет в браке с гражданином Российской Федерации, постоянно проживающим в России. Право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, согласно проекту, предоставляется иностранному гражданину, имеющему ребенка, состоящего в гражданстве РФ и постоянно проживающего в России, другой родитель которого имеет гражданство Российской Федерации, при условии подтвержденного в судебном порядке факта совместного проживания на территории Российской Федерации данного иностранного гражданина с таким ребенком или матерью (отцом) такого ребенка не менее 3 лет до дня обращения с заявлением о выдаче вида на жительство. Законопроект направлен на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории Российской Федерации. Законопроектом предлагается аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство в случае, если решением суда, вступившим в законную силу, отменено усыновление или аннулирована запись акта об установлении отцовства иностранного гражданина в отношении соответствующего ребенка, а также в случае признания судом брака с гражданином Российской Федерации, послужившего основанием для получения соответствующего разрешительного документа, недействительным, также отмечается в пояснительной записке. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что после ужесточения требований к условиям получения разрешения на временное проживание для иностранцев, которые находятся в браке с гражданами РФ, заключение фиктивного брака станет бесполезным для ускоренного получения иностранным гражданином РВП. По его словам, увеличение срока брака для получения разрешения на временное проживание в России, в том числе для дальнейшего получения гражданства, поспособствует предотвращению мошеннических действий и схем.
https://ria.ru/20240926/volodin-1974905415.html
https://ria.ru/20240803/grazhdanstvo-1963733172.html
https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, андрей клишас, ирина рукавишникова , виктор водолацкий, госдума рф, мигранты
Общество, Россия, Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова , Виктор Водолацкий, Госдума РФ, Мигранты
Госдума приняла во II чтении проект о борьбе с фиктивными браками
ГД приняла во втором чтении законопроект о борьбе с фиктивными браками мигрантов
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России.
Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре. Его авторами выступили сенаторы Андрей Клишас
, Ирина Рукавишникова
и Юрий Валяев, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий
.
Законопроектом устанавливается, что право на разрешение на временное проживание в упрощенном порядке может быть предоставлено иностранному гражданину, состоящему не менее 3 лет в браке с гражданином Российской Федерации, постоянно проживающим в России.
Право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, согласно проекту, предоставляется иностранному гражданину, имеющему ребенка, состоящего в гражданстве РФ и постоянно проживающего в России, другой родитель которого имеет гражданство Российской Федерации, при условии подтвержденного в судебном порядке факта совместного проживания на территории Российской Федерации данного иностранного гражданина с таким ребенком или матерью (отцом) такого ребенка не менее 3 лет до дня обращения с заявлением о выдаче вида на жительство.
Законопроект направлен на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории Российской Федерации.
Законопроектом предлагается аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство в случае, если решением суда, вступившим в законную силу, отменено усыновление или аннулирована запись акта об установлении отцовства иностранного гражданина в отношении соответствующего ребенка, а также в случае признания судом брака с гражданином Российской Федерации, послужившего основанием для получения соответствующего разрешительного документа, недействительным, также отмечается в пояснительной записке.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
ранее отмечал, что после ужесточения требований к условиям получения разрешения на временное проживание для иностранцев, которые находятся в браке с гражданами РФ, заключение фиктивного брака станет бесполезным для ускоренного получения иностранным гражданином РВП.
По его словам, увеличение срока брака для получения разрешения на временное проживание в России, в том числе для дальнейшего получения гражданства, поспособствует предотвращению мошеннических действий и схем.