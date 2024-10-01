https://ria.ru/20241001/gosduma-1975746380.html

Госдума приняла поправки о сроке пребывания в браке для получения РВП

Госдума приняла поправки о сроке пребывания в браке для получения РВП - РИА Новости, 01.10.2024

Госдума приняла поправки о сроке пребывания в браке для получения РВП

Госдума на пленарном заседании приняла поправки, которыми устанавливается срок нахождения в браке в три года для получения разрешения на временное проживание... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T15:17

2024-10-01T15:17

2024-10-01T15:17

общество

россия

вячеслав володин

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправки, которыми устанавливается срок нахождения в браке в три года для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке, Авторами поправок выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, они приняты ко второму чтению законопроекта о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России, изначально проектом устанавливался срок нахождения в браке в два года для получения РВП. Поправками устанавливается, что право на разрешение на временное проживание в упрощенном порядке может быть предоставлено иностранному гражданину, состоящему не менее трех лет в браке с гражданином России, постоянно проживающим в стране. Право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, согласно поправкам, предоставляется иностранному гражданину, имеющему ребенка, состоящего в гражданстве РФ и постоянно проживающего в России, другой родитель которого имеет гражданство Российской Федерации, при условии подтвержденного в судебном порядке факта совместного проживания на территории Российской Федерации данного иностранного гражданина с таким ребенком или матерью (отцом) такого ребенка не менее трех лет до дня обращения с заявлением о выдаче вида на жительство. Законопроект направлен на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории Российской Федерации. Законопроектом предлагается аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство в случае, если решением суда, вступившим в законную силу, отменено усыновление или аннулирована запись акта об установлении отцовства иностранного гражданина в отношении соответствующего ребенка, а также в случае признания судом брака с гражданином Российской Федерации, послужившего основанием для получения соответствующего разрешительного документа, недействительным, также отмечается в пояснительной записке.

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https://ria.ru/20240927/minnihanov-1975099105.html

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общество, россия, вячеслав володин, леонид калашников, госдума рф, снг