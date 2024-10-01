https://ria.ru/20241001/gosduma-1975649275.html

В ГД высказались об идее снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В ГД высказались об идее снизить нештрафуемый порог превышения скорости - РИА Новости, 01.10.2024

В ГД высказались об идее снизить нештрафуемый порог превышения скорости

Госдума отрицательно относится к идее снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до десяти километров в час, сообщил журналистам спикер палаты Вячеслав РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T08:41

2024-10-01T08:41

2024-10-01T10:07

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Госдума отрицательно относится к идее снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до десяти километров в час, сообщил журналистам спикер палаты Вячеслав Володин."Мы не поддержим снижение нештрафуемого порога до десяти километров в час, потому что это, в частности, может привести к правонарушениям с точки зрения коррупции. Действующий порог 20 километров в час нормально работает", — сказал он.Володин напомнил, что МВД не раз выступало с таким предложением, но поддержки у депутатов оно не находило, поскольку возникнет много сложностей с правоприменением.Спикер Госдумы считает также, что нужно доработать законопроект об ответственности за опасное вождение. По его мнению, следует ужесточить наказание за повторное нарушение. В подтверждение необходимости такой меры Володин привел статистику, согласно которой число аварий в 2023 году увеличилось на 4,5 процента по сравнению с 2022-м — до 132,5 тысячи. Погибли в ДТП 14,5 тысячи человек — на 2,3 процента больше, чем за предыдущий год. А число пострадавших оказалось больше на 166,5 тысячи, или на 4,3 процента.Дискуссия вокруг снижения нештрафуемого порога превышения скорости ведется уже не первый год. Политики и эксперты отмечали, что подобная мера должна быть тщательно проработана и способствовать снижению смертности на дорогах. Володин уже не раз отмечал, что депутаты Госдумы относятся к этой идее негативно.

https://ria.ru/20240905/shtraf-1794625929.html

https://ria.ru/20240918/zakonotvorchestvo-1973426050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вячеслав володин, госдума рф