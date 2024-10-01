https://ria.ru/20241001/gosduma-1975631493.html

В Госдуме предложили создать государственный институт поддержки семьи

В Госдуме предложили создать государственный институт поддержки семьи - РИА Новости, 01.10.2024

В Госдуме предложили создать государственный институт поддержки семьи

России необходимо создать государственный институт поддержки семьи, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T01:49

2024-10-01T01:49

2024-10-01T01:49

общество

султан хамзаев

госдума рф

семья

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. России необходимо создать государственный институт поддержки семьи, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. "В России необходимо создать государственный институт поддержки семьи. Сегодня крайне остро стоит нехватка квалифицированных психологов, к которым могли бы обращаться семьи, молодые граждане, у которых есть сложности при построении семьи, укреплении основ брака и прочего", - сказал он РИА Новости. Депутат считает, что вместо единого института психологов видны разрозненные предприниматели, которые из-за "собственных комплексов или отсутствия профессионализма работают во вред". "В стране в Год семьи должен появится новый институт поддержки семьи, который бы акцентировал внимание на прямую работу с семьями, в первую очередь, психологи", - добавил парламентарий. По словам Хамзаева, существует успешная практика государственных корпораций, всевозможных автономных организаций. "Но мы фактически упускаем прямой диалог с семьями, которым такой контакт с государством необходим", - считает он.

https://ria.ru/20240930/mrot-1975551469.html

https://ria.ru/20240930/pensiya-1975484017.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, султан хамзаев, госдума рф, семья