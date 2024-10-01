https://ria.ru/20241001/gosduma-1975631493.html
В Госдуме предложили создать государственный институт поддержки семьи
В Госдуме предложили создать государственный институт поддержки семьи - РИА Новости, 01.10.2024
В Госдуме предложили создать государственный институт поддержки семьи
России необходимо создать государственный институт поддержки семьи, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T01:49
2024-10-01T01:49
2024-10-01T01:49
общество
султан хамзаев
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семья
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. России необходимо создать государственный институт поддержки семьи, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. "В России необходимо создать государственный институт поддержки семьи. Сегодня крайне остро стоит нехватка квалифицированных психологов, к которым могли бы обращаться семьи, молодые граждане, у которых есть сложности при построении семьи, укреплении основ брака и прочего", - сказал он РИА Новости. Депутат считает, что вместо единого института психологов видны разрозненные предприниматели, которые из-за "собственных комплексов или отсутствия профессионализма работают во вред". "В стране в Год семьи должен появится новый институт поддержки семьи, который бы акцентировал внимание на прямую работу с семьями, в первую очередь, психологи", - добавил парламентарий. По словам Хамзаева, существует успешная практика государственных корпораций, всевозможных автономных организаций. "Но мы фактически упускаем прямой диалог с семьями, которым такой контакт с государством необходим", - считает он.
https://ria.ru/20240930/mrot-1975551469.html
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общество, султан хамзаев, госдума рф, семья
Общество, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Семья
В Госдуме предложили создать государственный институт поддержки семьи
Депутат Хамзаев предложил создать государственный институт поддержки семьи
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. России необходимо создать государственный институт поддержки семьи, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.
"В России необходимо создать государственный институт поддержки семьи. Сегодня крайне остро стоит нехватка квалифицированных психологов, к которым могли бы обращаться семьи, молодые граждане, у которых есть сложности при построении семьи, укреплении основ брака и прочего", - сказал он РИА Новости.
Депутат считает, что вместо единого института психологов видны разрозненные предприниматели, которые из-за "собственных комплексов или отсутствия профессионализма работают во вред".
"В стране в Год семьи должен появится новый институт поддержки семьи, который бы акцентировал внимание на прямую работу с семьями, в первую очередь, психологи", - добавил парламентарий.
По словам Хамзаева, существует успешная практика государственных корпораций, всевозможных автономных организаций.
"Но мы фактически упускаем прямой диалог с семьями, которым такой контакт с государством необходим", - считает он.