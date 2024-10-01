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При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадал мирный житель
При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадал мирный житель - РИА Новости, 01.10.2024
При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку, заявил во вторник мэр города... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T18:05
2024-10-01T18:05
2024-10-01T18:05
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку, заявил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины в посёлке станции Никитовка ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 17.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадал мирный житель
Мэр Приходько: при сбросе боеприпаса с БПЛА на Горловку ранен мирный житель