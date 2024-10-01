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При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадал мирный житель - РИА Новости, 01.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:05 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/gorlovka-1975793011.html
При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадал мирный житель
При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадал мирный житель - РИА Новости, 01.10.2024
При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку, заявил во вторник мэр города... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T18:05
2024-10-01T18:05
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку, заявил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины в посёлке станции Никитовка ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 17.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадал мирный житель

Мэр Приходько: при сбросе боеприпаса с БПЛА на Горловку ранен мирный житель

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку, заявил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Вследствие сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины в посёлке станции Никитовка ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщении мэра.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 17.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСЦККВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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