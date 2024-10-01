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При обстреле Горловки украинскими войсками ранен мирный житель - РИА Новости, 01.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:19 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/gorlovka-1975780690.html
При обстреле Горловки украинскими войсками ранен мирный житель
При обстреле Горловки украинскими войсками ранен мирный житель - РИА Новости, 01.10.2024
При обстреле Горловки украинскими войсками ранен мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T17:19
2024-10-01T17:19
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
калининский район
иван приходько
сцкк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщении. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 16.10 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по центру Горловки, а также в 11.00 выпустили два снаряда того же калибра по Калининскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241001/mat-1975630209.html
горловка
калининский район
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в мире, горловка, калининский район, иван приходько, сцкк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Калининский район, Иван Приходько, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Стирол
При обстреле Горловки украинскими войсками ранен мирный житель

Мэр Приходько сообщил об одном раненом жителе при обстреле Горловки

© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости
Последствия обстрела со стороны ВСУ . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщении.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 16.10 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по центру Горловки, а также в 11.00 выпустили два снаряда того же калибра по Калининскому району Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Пострадавшая в Горловке девочка пыталась помочь раненому подростку
Вчера, 01:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаКалининский районИван ПриходькоСЦККДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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