https://ria.ru/20241001/gorlovka-1975780690.html

При обстреле Горловки украинскими войсками ранен мирный житель

При обстреле Горловки украинскими войсками ранен мирный житель - РИА Новости, 01.10.2024

При обстреле Горловки украинскими войсками ранен мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T17:19

2024-10-01T17:19

2024-10-01T17:19

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

калининский район

иван приходько

сцкк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщении. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 16.10 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по центру Горловки, а также в 11.00 выпустили два снаряда того же калибра по Калининскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241001/mat-1975630209.html

горловка

калининский район

донецкая народная республика

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в мире, горловка, калининский район, иван приходько, сцкк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, стирол