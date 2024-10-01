https://ria.ru/20241001/germaniya-1975639824.html

В бундестаге заявили, что Германия не находится в состоянии войны с Россией

В бундестаге заявили, что Германия не находится в состоянии войны с Россией - РИА Новости, 01.10.2024

В бундестаге заявили, что Германия не находится в состоянии войны с Россией

ФРГ не находится в состоянии войны с Россией, хотя некоторые политики и хотят напасть на нее, любая эскалация в такой ситуации нежелательна, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T05:12

2024-10-01T05:12

2024-10-01T05:12

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германия

европа

штеффен котре

анналена бербок

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ФРГ не находится в состоянии войны с Россией, хотя некоторые политики и хотят напасть на нее, любая эскалация в такой ситуации нежелательна, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре. "Прежде всего, некоторые из нас хотят напасть на Россию. Министр иностранных дел (ФРГ Анналена Бербок – ред.) заявила, что мы находимся в состоянии войны с Россией. Это ужасно, это огромная ложь. И это обостряет (ситуацию – ред.). И это ведет к эскалации", - сказал Котре на полях Российской энергетической недели. С его точки зрения, эскалация с любой стороны - со стороны Запада или со стороны России - это плохо в любом случае. В 2023 году Бербок заявила, что страны Европы ведут войну с Россией. Это заявление было встречено резкой критикой со стороны различных политиков даже в самой Германии. Впоследствии министру пришлось признать свою ошибку. Российская энергетическая неделя проходила в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240930/germanija-1975414037.html

https://ria.ru/20240928/zelenskiy-1975230382.html

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в мире, россия, германия, европа, штеффен котре, анналена бербок