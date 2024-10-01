Рейтинг@Mail.ru
В бундестаге заявили, что Германия не находится в состоянии войны с Россией - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:12 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/germaniya-1975639824.html
В бундестаге заявили, что Германия не находится в состоянии войны с Россией
В бундестаге заявили, что Германия не находится в состоянии войны с Россией - РИА Новости, 01.10.2024
В бундестаге заявили, что Германия не находится в состоянии войны с Россией
ФРГ не находится в состоянии войны с Россией, хотя некоторые политики и хотят напасть на нее, любая эскалация в такой ситуации нежелательна, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T05:12
2024-10-01T05:12
в мире
россия
германия
европа
штеффен котре
анналена бербок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768274109_126:412:2631:1821_1920x0_80_0_0_c03bd99ec2d31d1c945d39ec5a43cb96.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ФРГ не находится в состоянии войны с Россией, хотя некоторые политики и хотят напасть на нее, любая эскалация в такой ситуации нежелательна, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре. "Прежде всего, некоторые из нас хотят напасть на Россию. Министр иностранных дел (ФРГ Анналена Бербок – ред.) заявила, что мы находимся в состоянии войны с Россией. Это ужасно, это огромная ложь. И это обостряет (ситуацию – ред.). И это ведет к эскалации", - сказал Котре на полях Российской энергетической недели. С его точки зрения, эскалация с любой стороны - со стороны Запада или со стороны России - это плохо в любом случае. В 2023 году Бербок заявила, что страны Европы ведут войну с Россией. Это заявление было встречено резкой критикой со стороны различных политиков даже в самой Германии. Впоследствии министру пришлось признать свою ошибку. Российская энергетическая неделя проходила в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240930/germanija-1975414037.html
https://ria.ru/20240928/zelenskiy-1975230382.html
россия
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768274109_77:0:2806:2047_1920x0_80_0_0_f70565607a9ce0a7c664000bcb4f45d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, европа, штеффен котре, анналена бербок
В мире, Россия, Германия, Европа, Штеффен Котре, Анналена Бербок
В бундестаге заявили, что Германия не находится в состоянии войны с Россией

Депутат бундестага Котре: некоторые немецкие политики хотят напасть на Россию

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ФРГ не находится в состоянии войны с Россией, хотя некоторые политики и хотят напасть на нее, любая эскалация в такой ситуации нежелательна, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.
"Прежде всего, некоторые из нас хотят напасть на Россию. Министр иностранных дел (ФРГ Анналена Бербок – ред.) заявила, что мы находимся в состоянии войны с Россией. Это ужасно, это огромная ложь. И это обостряет (ситуацию – ред.). И это ведет к эскалации", - сказал Котре на полях Российской энергетической недели.
Штеффен Котре - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
В "Альтернативе для Германии" пообещали отменить санкции против России
30 сентября, 07:19
С его точки зрения, эскалация с любой стороны - со стороны Запада или со стороны России - это плохо в любом случае.
В 2023 году Бербок заявила, что страны Европы ведут войну с Россией. Это заявление было встречено резкой критикой со стороны различных политиков даже в самой Германии. Впоследствии министру пришлось признать свою ошибку.
Российская энергетическая неделя проходила в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
"Скрутило": в Германии раскрыли, что стало с Зеленским рядом с Трампом
28 сентября, 12:44
 
В миреРоссияГерманияЕвропаШтеффен КотреАнналена Бербок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала