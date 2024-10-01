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Фашизм стал моделью управления прокси-государствами, заявил эксперт - РИА Новости, 01.10.2024
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04:08 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/fashizm-1975637393.html
Фашизм стал моделью управления прокси-государствами, заявил эксперт
Фашизм стал моделью управления прокси-государствами, заявил эксперт - РИА Новости, 01.10.2024
Фашизм стал моделью управления прокси-государствами, заявил эксперт
Современный фашизм принял другие формы по сравнению с XX веком и сегодня используется в качестве модели управления прокси-государствами типа Украины и... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T04:08
2024-10-01T04:08
украина
россия
париж
димитриос пателис
нато
в мире
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АФИНЫ, 1 окт - РИА Новости. Современный фашизм принял другие формы по сравнению с XX веком и сегодня используется в качестве модели управления прокси-государствами типа Украины и балтийских республик, заявил в интервью РИА Новости профессор философии Критского политехнического университета Димитриос Пателис. Пателис является участником "Всемирной антиимпериалистической платформы" (WAP), в которую входят представители различных политических сил из разных стран и которая выступает в поддержку действий России на Украине. "Фашизм XXI века, нынешней третьей мировой войны, отличается от прежних форм фашизма, поскольку сейчас другая эпоха. Фашизм в годы между Первой и Второй мировыми войнами был одной из форм государственного империалистического регулирования и мобилизации экономики и общества в целом в целях ведения мировой войны между крупными империалистического державами. И войны для тотального уничтожения социализма, тотального уничтожения Советского Союза", - сказал Пателис. По его словам, во время Второй мировой войны державы Запада даже в рамках антифашистской коалиции не вели масштабные военные действия до тех пор, пока не стало ясно, что Красная армия побеждает, и появление Красной армии в Париже было вопросом времени. "Сегодня другая стадия. Сегодня они придают фашизму другие формы. Фашизм сегодня используется в качестве, я бы сказал, модели управления прокси-государствами типа Украины, типа так называемых балтийских республик с апартеидом против русских и так называемых русскоязычных жителей, типа режима (Михаила) Саакашвили, который старались установить в Грузии, или (Майи) Санду в Молдавии сейчас. Фашизм сегодня – это форма управления периферийными странами, которые превращаются в прокси-тараны против тех сил, которые сопротивляются полному подчинению, диктату стран во главе с США", - сказал Пателис. В эти страны он включает и оккупационный режим южнокорейской части Корейского полуострова, и другие режимы типа Тайваня. "И такой режим стремятся установить и в странах периферии Евросоюза и НАТО, как Греция. Ведется процесс украинизации эти обществ", - сказал профессор. "Элементарная победа прокси-режима фашистского, нацистского типа на Украине, даже если во Львовщине или Галиции останется какая-то часть этого нацистского режима, эта часть будет использована в качестве эталона для повторения таких режимов в Европе и во всем мире, всех вассалов этой агрессивной оси сегодня", - сказал эксперт. Пателис считает, что современные страны Запада не могут представлять собой положительную перспективу или идеал, к которому могут привлечь народы и главным образом молодежь. "У них нет будущего. Они представляют собой деградацию и разрушение для всего человечества. Разные формы геноцида, формы войны и угрозы массового уничтожения человечества из-за экологических последствий хищнического отношения к природе, подрыва даже самого биологического ядра личности и семьи человеческого рода. Они даже биологическую деградацию систематически и планомерно проводят", - сказал собеседник агентства. "Они делают это, потому что не хотят, чтобы человечество созревало и выступало в качестве сознательного коллективного субъекта. Человек не живет без перспективы и плана на будущее. Они уничтожают перспективу, поэтому их господство достижимо только деградацией, уничтожением, подрывом любой возможности человека стать человеком, стать полноценным субъектом. Субъектность им мешает. Они хотят монополизировать субъектность для себя. Вот в чем суть этой третьей мировой войны", - заключил Пателис.
https://ria.ru/20241001/ukraina-1975632844.html
https://ria.ru/20241001/dzhonson-1975630373.html
https://ria.ru/20240930/ukraina-1975622211.html
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украина, россия, париж, димитриос пателис, нато, в мире
Украина, Россия, Париж, Димитриос Пателис, НАТО, В мире
Фашизм стал моделью управления прокси-государствами, заявил эксперт

Пателис: фашизм стал моделью управления прокси-государствами типа Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Киеве . Архивное фото
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АФИНЫ, 1 окт - РИА Новости. Современный фашизм принял другие формы по сравнению с XX веком и сегодня используется в качестве модели управления прокси-государствами типа Украины и балтийских республик, заявил в интервью РИА Новости профессор философии Критского политехнического университета Димитриос Пателис.
Пателис является участником "Всемирной антиимпериалистической платформы" (WAP), в которую входят представители различных политических сил из разных стран и которая выступает в поддержку действий России на Украине.
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"Фашизм XXI века, нынешней третьей мировой войны, отличается от прежних форм фашизма, поскольку сейчас другая эпоха. Фашизм в годы между Первой и Второй мировыми войнами был одной из форм государственного империалистического регулирования и мобилизации экономики и общества в целом в целях ведения мировой войны между крупными империалистического державами. И войны для тотального уничтожения социализма, тотального уничтожения Советского Союза", - сказал Пателис.
По его словам, во время Второй мировой войны державы Запада даже в рамках антифашистской коалиции не вели масштабные военные действия до тех пор, пока не стало ясно, что Красная армия побеждает, и появление Красной армии в Париже было вопросом времени.
"Сегодня другая стадия. Сегодня они придают фашизму другие формы. Фашизм сегодня используется в качестве, я бы сказал, модели управления прокси-государствами типа Украины, типа так называемых балтийских республик с апартеидом против русских и так называемых русскоязычных жителей, типа режима (Михаила) Саакашвили, который старались установить в Грузии, или (Майи) Санду в Молдавии сейчас. Фашизм сегодня – это форма управления периферийными странами, которые превращаются в прокси-тараны против тех сил, которые сопротивляются полному подчинению, диктату стран во главе с США", - сказал Пателис.
В эти страны он включает и оккупационный режим южнокорейской части Корейского полуострова, и другие режимы типа Тайваня. "И такой режим стремятся установить и в странах периферии Евросоюза и НАТО, как Греция. Ведется процесс украинизации эти обществ", - сказал профессор.
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"Элементарная победа прокси-режима фашистского, нацистского типа на Украине, даже если во Львовщине или Галиции останется какая-то часть этого нацистского режима, эта часть будет использована в качестве эталона для повторения таких режимов в Европе и во всем мире, всех вассалов этой агрессивной оси сегодня", - сказал эксперт.
Пателис считает, что современные страны Запада не могут представлять собой положительную перспективу или идеал, к которому могут привлечь народы и главным образом молодежь.
"У них нет будущего. Они представляют собой деградацию и разрушение для всего человечества. Разные формы геноцида, формы войны и угрозы массового уничтожения человечества из-за экологических последствий хищнического отношения к природе, подрыва даже самого биологического ядра личности и семьи человеческого рода. Они даже биологическую деградацию систематически и планомерно проводят", - сказал собеседник агентства.
"Они делают это, потому что не хотят, чтобы человечество созревало и выступало в качестве сознательного коллективного субъекта. Человек не живет без перспективы и плана на будущее. Они уничтожают перспективу, поэтому их господство достижимо только деградацией, уничтожением, подрывом любой возможности человека стать человеком, стать полноценным субъектом. Субъектность им мешает. Они хотят монополизировать субъектность для себя. Вот в чем суть этой третьей мировой войны", - заключил Пателис.
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