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Ефимов: в Москве достроят лыжный трамплин на Воробьевых горах - РИА Новости, 01.10.2024
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14:08 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/efimov-1975694332.html
Ефимов: в Москве достроят лыжный трамплин на Воробьевых горах
Ефимов: в Москве достроят лыжный трамплин на Воробьевых горах - РИА Новости, 01.10.2024
Ефимов: в Москве достроят лыжный трамплин на Воробьевых горах
В столице возобновили строительство трамплина, который является частью спортивного комплекса для занятий зимними видами спорта "Воробьевы горы", сообщил заммэра РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T14:08
2024-10-01T14:08
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
рафик загрутдинов
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В столице возобновили строительство трамплина, который является частью спортивного комплекса для занятий зимними видами спорта "Воробьевы горы", сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Существовавший с 1953 года на Воробьевых горах трамплин был демонтирован инвестором для строительства 75-метрового сооружения, соответствующего новым требованиям Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Инвесторы не реализовали проект полностью, и город предусмотрел финансирование на завершение строительства сложного объекта в рамках программы "Спорт Москвы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что работы уже начались. Сам трамплин находится на улице Косыгина в Москве. Тут в дальнейшем планируют проводить состязания по прыжкам на лыжах и лыжному двоеборью. Помимо этого, здесь будут проходить тренировки по сноуборду, фристайлу и горнолыжному спорту.В свою очередь руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что на данный момент на площадке уже готовы подъездная дорога и строительный городок. Также специалисты проводят ремонтные работы. Им предстоит восстановить болтовые соединения и покрытие металлоконструкций трамплина.В ближайшее время на объекте начнут монолитные работы, уточняется в пресс-релизе.
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , рафик загрутдинов
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Рафик Загрутдинов

Ефимов: в Москве достроят лыжный трамплин на Воробьевых горах

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В столице возобновили строительство трамплина, который является частью спортивного комплекса для занятий зимними видами спорта "Воробьевы горы", сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Существовавший с 1953 года на Воробьевых горах трамплин был демонтирован инвестором для строительства 75-метрового сооружения, соответствующего новым требованиям Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Инвесторы не реализовали проект полностью, и город предусмотрел финансирование на завершение строительства сложного объекта в рамках программы "Спорт Москвы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что работы уже начались. Сам трамплин находится на улице Косыгина в Москве. Тут в дальнейшем планируют проводить состязания по прыжкам на лыжах и лыжному двоеборью. Помимо этого, здесь будут проходить тренировки по сноуборду, фристайлу и горнолыжному спорту.
В свою очередь руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что на данный момент на площадке уже готовы подъездная дорога и строительный городок. Также специалисты проводят ремонтные работы. Им предстоит восстановить болтовые соединения и покрытие металлоконструкций трамплина.
В ближайшее время на объекте начнут монолитные работы, уточняется в пресс-релизе.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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