https://ria.ru/20241001/efimov-1975694332.html

Ефимов: в Москве достроят лыжный трамплин на Воробьевых горах

Ефимов: в Москве достроят лыжный трамплин на Воробьевых горах - РИА Новости, 01.10.2024

Ефимов: в Москве достроят лыжный трамплин на Воробьевых горах

В столице возобновили строительство трамплина, который является частью спортивного комплекса для занятий зимними видами спорта "Воробьевы горы", сообщил заммэра РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T14:08

2024-10-01T14:08

2024-10-01T14:08

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

рафик загрутдинов

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В столице возобновили строительство трамплина, который является частью спортивного комплекса для занятий зимними видами спорта "Воробьевы горы", сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Существовавший с 1953 года на Воробьевых горах трамплин был демонтирован инвестором для строительства 75-метрового сооружения, соответствующего новым требованиям Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Инвесторы не реализовали проект полностью, и город предусмотрел финансирование на завершение строительства сложного объекта в рамках программы "Спорт Москвы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что работы уже начались. Сам трамплин находится на улице Косыгина в Москве. Тут в дальнейшем планируют проводить состязания по прыжкам на лыжах и лыжному двоеборью. Помимо этого, здесь будут проходить тренировки по сноуборду, фристайлу и горнолыжному спорту.В свою очередь руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что на данный момент на площадке уже готовы подъездная дорога и строительный городок. Также специалисты проводят ремонтные работы. Им предстоит восстановить болтовые соединения и покрытие металлоконструкций трамплина.В ближайшее время на объекте начнут монолитные работы, уточняется в пресс-релизе.

https://ria.ru/20241001/efimov-1975605183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , рафик загрутдинов