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В Чувашии легковушка врезалась в ехавшую в роддом скорую, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.10.2024
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09:36 01.10.2024 (обновлено: 09:43 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/dtp-1975656384.html
В Чувашии легковушка врезалась в ехавшую в роддом скорую, есть пострадавшие
В Чувашии легковушка врезалась в ехавшую в роддом скорую, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.10.2024
В Чувашии легковушка врезалась в ехавшую в роддом скорую, есть пострадавшие
Пять человек, в том числе беременная женщина, которую везли в роддом, пострадали при столкновении скорой помощи с легковым автомобилем в Новочебоксарске,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T09:36
2024-10-01T09:43
происшествия
новочебоксарск
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт — РИА Новости. Пять человек, в том числе беременная женщина, которую везли в роддом, пострадали при столкновении скорой помощи с легковым автомобилем в Новочебоксарске, сообщает Госавтоинспекция Чувашии. ДТП с участием скорой помощи "Газель" и "Лады Гранта" произошло в понедельник в 21.10 на улице Советская. "Предварительно, 18-летний водитель легковушки на регулируемом перекрестке выехал на разрешающий сигнал светофора и допустил столкновение со спецавтомобилем, который двигался на красный с включенными звуковыми и световыми сигналами", - говорится в сообщении. Отмечается, что скорая следовала в роддом. По данным Минздрава Чувашии, в результате ДТП пострадали пять человек, среди которых двое сотрудников скорой помощи и беременная пассажирка санитарного автомобиля. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. "Водитель и пассажир легкового автомобиля от госпитализации отказались. Беременная девушка, находившаяся в момент ДТП в автомобиле "скорой помощи", была оперативно доставлена в больницу. После проведения обследования и необходимых медицинских манипуляций ее жизни и жизни будущего ребенка ничего не угрожает. В настоящее время пациентка остается под наблюдением медицинских специалистов", - подчеркивается в сообщении. Также сообщается, что сотрудники бригады скорой помощи прошли обследование, им оказана медицинская помощь - угрозы для их жизни нет.
https://ria.ru/20240325/dtp-1935670077.html
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происшествия, новочебоксарск
Происшествия, Новочебоксарск
В Чувашии легковушка врезалась в ехавшую в роддом скорую, есть пострадавшие

В Новочебоксарске пять человек пострадали при столкновении легковушки со скорой

© Фото : Госавтоинспекция ЧувашииНа месте ДТП с участием машины скорой помощи в Новочебоксарске, Чувашия
На месте ДТП с участием машины скорой помощи в Новочебоксарске, Чувашия - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : Госавтоинспекция Чувашии
На месте ДТП с участием машины скорой помощи в Новочебоксарске, Чувашия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт — РИА Новости. Пять человек, в том числе беременная женщина, которую везли в роддом, пострадали при столкновении скорой помощи с легковым автомобилем в Новочебоксарске, сообщает Госавтоинспекция Чувашии.
ДТП с участием скорой помощи "Газель" и "Лады Гранта" произошло в понедельник в 21.10 на улице Советская.
© Фото : Госавтоинспекция ЧувашииНа месте ДТП с участием машины скорой помощи в Новочебоксарске, Чувашия
На месте ДТП с участием машины скорой помощи в Новочебоксарске, Чувашия - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : Госавтоинспекция Чувашии
На месте ДТП с участием машины скорой помощи в Новочебоксарске, Чувашия
"Предварительно, 18-летний водитель легковушки на регулируемом перекрестке выехал на разрешающий сигнал светофора и допустил столкновение со спецавтомобилем, который двигался на красный с включенными звуковыми и световыми сигналами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что скорая следовала в роддом.
По данным Минздрава Чувашии, в результате ДТП пострадали пять человек, среди которых двое сотрудников скорой помощи и беременная пассажирка санитарного автомобиля. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
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"Водитель и пассажир легкового автомобиля от госпитализации отказались. Беременная девушка, находившаяся в момент ДТП в автомобиле "скорой помощи", была оперативно доставлена в больницу. После проведения обследования и необходимых медицинских манипуляций ее жизни и жизни будущего ребенка ничего не угрожает. В настоящее время пациентка остается под наблюдением медицинских специалистов", - подчеркивается в сообщении.
Также сообщается, что сотрудники бригады скорой помощи прошли обследование, им оказана медицинская помощь - угрозы для их жизни нет.
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