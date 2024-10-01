https://ria.ru/20241001/dtp-1975656384.html
В Чувашии легковушка врезалась в ехавшую в роддом скорую, есть пострадавшие
В Чувашии легковушка врезалась в ехавшую в роддом скорую, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.10.2024
В Чувашии легковушка врезалась в ехавшую в роддом скорую, есть пострадавшие
Пять человек, в том числе беременная женщина, которую везли в роддом, пострадали при столкновении скорой помощи с легковым автомобилем в Новочебоксарске,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T09:36
2024-10-01T09:36
2024-10-01T09:43
происшествия
новочебоксарск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975657492_0:176:1280:896_1920x0_80_0_0_ed896036ba43134493d951ff4342c2c2.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт — РИА Новости. Пять человек, в том числе беременная женщина, которую везли в роддом, пострадали при столкновении скорой помощи с легковым автомобилем в Новочебоксарске, сообщает Госавтоинспекция Чувашии. ДТП с участием скорой помощи "Газель" и "Лады Гранта" произошло в понедельник в 21.10 на улице Советская. "Предварительно, 18-летний водитель легковушки на регулируемом перекрестке выехал на разрешающий сигнал светофора и допустил столкновение со спецавтомобилем, который двигался на красный с включенными звуковыми и световыми сигналами", - говорится в сообщении. Отмечается, что скорая следовала в роддом. По данным Минздрава Чувашии, в результате ДТП пострадали пять человек, среди которых двое сотрудников скорой помощи и беременная пассажирка санитарного автомобиля. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. "Водитель и пассажир легкового автомобиля от госпитализации отказались. Беременная девушка, находившаяся в момент ДТП в автомобиле "скорой помощи", была оперативно доставлена в больницу. После проведения обследования и необходимых медицинских манипуляций ее жизни и жизни будущего ребенка ничего не угрожает. В настоящее время пациентка остается под наблюдением медицинских специалистов", - подчеркивается в сообщении. Также сообщается, что сотрудники бригады скорой помощи прошли обследование, им оказана медицинская помощь - угрозы для их жизни нет.
https://ria.ru/20240325/dtp-1935670077.html
https://ria.ru/20240325/dtp-1935700379.html
новочебоксарск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975657492_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_aa586e1f6ce99f602d87ad282619b6d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новочебоксарск
Происшествия, Новочебоксарск
В Чувашии легковушка врезалась в ехавшую в роддом скорую, есть пострадавшие
В Новочебоксарске пять человек пострадали при столкновении легковушки со скорой
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт — РИА Новости.
Пять человек, в том числе беременная женщина, которую везли в роддом, пострадали при столкновении скорой помощи с легковым автомобилем в Новочебоксарске, сообщает Госавтоинспекция Чувашии
.
ДТП с участием скорой помощи "Газель" и "Лады Гранта" произошло в понедельник в 21.10 на улице Советская.
"Предварительно, 18-летний водитель легковушки на регулируемом перекрестке выехал на разрешающий сигнал светофора и допустил столкновение со спецавтомобилем, который двигался на красный с включенными звуковыми и световыми сигналами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что скорая следовала в роддом.
По данным Минздрава Чувашии, в результате ДТП пострадали пять человек, среди которых двое сотрудников скорой помощи и беременная пассажирка санитарного автомобиля. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
"Водитель и пассажир легкового автомобиля от госпитализации отказались. Беременная девушка, находившаяся в момент ДТП в автомобиле "скорой помощи", была оперативно доставлена в больницу. После проведения обследования и необходимых медицинских манипуляций ее жизни и жизни будущего ребенка ничего не угрожает. В настоящее время пациентка остается под наблюдением медицинских специалистов", - подчеркивается в сообщении.
Также сообщается, что сотрудники бригады скорой помощи прошли обследование, им оказана медицинская помощь - угрозы для их жизни нет.