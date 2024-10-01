https://ria.ru/20241001/dtp-1975656384.html

В Чувашии легковушка врезалась в ехавшую в роддом скорую, есть пострадавшие

В Чувашии легковушка врезалась в ехавшую в роддом скорую, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.10.2024

В Чувашии легковушка врезалась в ехавшую в роддом скорую, есть пострадавшие

Пять человек, в том числе беременная женщина, которую везли в роддом, пострадали при столкновении скорой помощи с легковым автомобилем в Новочебоксарске,... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T09:36

2024-10-01T09:36

2024-10-01T09:43

происшествия

новочебоксарск

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт — РИА Новости. Пять человек, в том числе беременная женщина, которую везли в роддом, пострадали при столкновении скорой помощи с легковым автомобилем в Новочебоксарске, сообщает Госавтоинспекция Чувашии. ДТП с участием скорой помощи "Газель" и "Лады Гранта" произошло в понедельник в 21.10 на улице Советская. "Предварительно, 18-летний водитель легковушки на регулируемом перекрестке выехал на разрешающий сигнал светофора и допустил столкновение со спецавтомобилем, который двигался на красный с включенными звуковыми и световыми сигналами", - говорится в сообщении. Отмечается, что скорая следовала в роддом. По данным Минздрава Чувашии, в результате ДТП пострадали пять человек, среди которых двое сотрудников скорой помощи и беременная пассажирка санитарного автомобиля. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. "Водитель и пассажир легкового автомобиля от госпитализации отказались. Беременная девушка, находившаяся в момент ДТП в автомобиле "скорой помощи", была оперативно доставлена в больницу. После проведения обследования и необходимых медицинских манипуляций ее жизни и жизни будущего ребенка ничего не угрожает. В настоящее время пациентка остается под наблюдением медицинских специалистов", - подчеркивается в сообщении. Также сообщается, что сотрудники бригады скорой помощи прошли обследование, им оказана медицинская помощь - угрозы для их жизни нет.

https://ria.ru/20240325/dtp-1935670077.html

https://ria.ru/20240325/dtp-1935700379.html

новочебоксарск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новочебоксарск