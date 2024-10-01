https://ria.ru/20241001/dobrynin-1975810989.html

Мишустин выразил соболезнования близким Добрынина

Мишустин выразил соболезнования близким Добрынина - РИА Новости, 01.10.2024

Мишустин выразил соболезнования близким Добрынина

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста России Вячеслава Добрынина, отметив, что это невосполнимая... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T19:49

2024-10-01T19:49

2024-10-01T19:49

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста России Вячеслава Добрынина, отметив, что это невосполнимая потеря для российской культуры, соответствующая телеграмма размещена на сайте Правительства РФ. Добрынин умер во вторник на 79-м году жизни. "Это невосполнимая потеря для российской культуры, родных, близких и всех нас. Долгие годы Вячеслав Григорьевич радовал своих поклонников музыкальными произведениями, многие из которых стали легендарными хитами, классикой отечественной эстрады. Мелодичные и лиричные песни отличались особой глубиной, затрагивали важные темы, близкие и понятные каждому, находили отклик в сердцах, завоевали огромную популярность", - говорится в телеграмме. Мишустин передал искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким Добрынина и отметил, что композитор оставил уникальное творческое наследие и светлую память. Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. В творческом союзе с поэтом Леонидом Дербеневым создал более 100 песен, из которых народную известность ему принесли композиции "Прощай", "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Синий туман". Песни Добрынина исполняли Лев Лещенко, Алла Пугачева, Михаил Боярский, Анна Герман, Ольга Зарубина, Михаил Шуфутинский.

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россия, москва, вячеслав добрынин, михаил мишустин