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Мишустин выразил соболезнования близким Добрынина - РИА Новости, 01.10.2024
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Шоубиз
 
19:49 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/dobrynin-1975810989.html
Мишустин выразил соболезнования близким Добрынина
Мишустин выразил соболезнования близким Добрынина - РИА Новости, 01.10.2024
Мишустин выразил соболезнования близким Добрынина
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста России Вячеслава Добрынина, отметив, что это невосполнимая... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T19:49
2024-10-01T19:49
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста России Вячеслава Добрынина, отметив, что это невосполнимая потеря для российской культуры, соответствующая телеграмма размещена на сайте Правительства РФ. Добрынин умер во вторник на 79-м году жизни. "Это невосполнимая потеря для российской культуры, родных, близких и всех нас. Долгие годы Вячеслав Григорьевич радовал своих поклонников музыкальными произведениями, многие из которых стали легендарными хитами, классикой отечественной эстрады. Мелодичные и лиричные песни отличались особой глубиной, затрагивали важные темы, близкие и понятные каждому, находили отклик в сердцах, завоевали огромную популярность", - говорится в телеграмме. Мишустин передал искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким Добрынина и отметил, что композитор оставил уникальное творческое наследие и светлую память. Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. В творческом союзе с поэтом Леонидом Дербеневым создал более 100 песен, из которых народную известность ему принесли композиции "Прощай", "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Синий туман". Песни Добрынина исполняли Лев Лещенко, Алла Пугачева, Михаил Боярский, Анна Герман, Ольга Зарубина, Михаил Шуфутинский.
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россия, москва, вячеслав добрынин, михаил мишустин
Шоубиз, Россия, Москва, Вячеслав Добрынин, Михаил Мишустин
Мишустин выразил соболезнования близким Добрынина

Мишустин назвал смерть Добрынина невосполнимой потерей для российской культуры

© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкКомпозитор Вячеслав Добрынин
Композитор Вячеслав Добрынин - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Галина Кмит
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Композитор Вячеслав Добрынин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста России Вячеслава Добрынина, отметив, что это невосполнимая потеря для российской культуры, соответствующая телеграмма размещена на сайте Правительства РФ.
Добрынин умер во вторник на 79-м году жизни.
"Это невосполнимая потеря для российской культуры, родных, близких и всех нас. Долгие годы Вячеслав Григорьевич радовал своих поклонников музыкальными произведениями, многие из которых стали легендарными хитами, классикой отечественной эстрады. Мелодичные и лиричные песни отличались особой глубиной, затрагивали важные темы, близкие и понятные каждому, находили отклик в сердцах, завоевали огромную популярность", - говорится в телеграмме.
Мишустин передал искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким Добрынина и отметил, что композитор оставил уникальное творческое наследие и светлую память.
Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. В творческом союзе с поэтом Леонидом Дербеневым создал более 100 песен, из которых народную известность ему принесли композиции "Прощай", "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Синий туман". Песни Добрынина исполняли Лев Лещенко, Алла Пугачева, Михаил Боярский, Анна Герман, Ольга Зарубина, Михаил Шуфутинский.
Певец Вячеслав Добрынин - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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ШоубизРоссияМоскваВячеслав ДобрынинМихаил Мишустин
 
 
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