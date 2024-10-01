https://ria.ru/20241001/dobrynin-1975782818.html
Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище 4 октября, сообщил источник
Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище 4 октября, сообщил источник - РИА Новости, 01.10.2024
Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище 4 октября, сообщил источник
Народного артиста России Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 4 октября, сообщил РИА Новости источник в окружении композитора. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T17:26
2024-10-01T17:26
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Народного артиста России Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 4 октября, сообщил РИА Новости источник в окружении композитора.Добрынин умер во вторник на 79-м году жизни."Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 4 октября", - сообщил собеседник агентства.Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. В творческом союзе с поэтом Леонидом Дербеневым создал более 100 песен, из которых народную известность ему принесли композиции "Прощай", "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Синий туман". Песни Добрынина исполняли Лев Лещенко, Алла Пугачева, Михаил Боярский, Анна Герман, Ольга Зарубина, Михаил Шуфутинский.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, вячеслав добрынин, новости культуры
Шоубиз, Москва, Вячеслав Добрынин, Новости культуры
Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище 4 октября, сообщил источник
Композитора Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 4 октября
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Народного артиста России Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 4 октября, сообщил РИА Новости источник в окружении композитора.
Добрынин умер во вторник на 79-м году жизни.
"Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 4 октября", - сообщил собеседник агентства.
Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. В творческом союзе с поэтом Леонидом Дербеневым создал более 100 песен, из которых народную известность ему принесли композиции "Прощай", "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Синий туман". Песни Добрынина исполняли Лев Лещенко, Алла Пугачева, Михаил Боярский, Анна Герман, Ольга Зарубина, Михаил Шуфутинский.