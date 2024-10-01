https://ria.ru/20241001/dobrynin-1975782818.html

Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище 4 октября, сообщил источник

Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище 4 октября, сообщил источник - РИА Новости, 01.10.2024

Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище 4 октября, сообщил источник

Народного артиста России Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 4 октября, сообщил РИА Новости источник в окружении композитора. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T17:26

2024-10-01T17:26

2024-10-01T17:33

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Народного артиста России Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 4 октября, сообщил РИА Новости источник в окружении композитора.Добрынин умер во вторник на 79-м году жизни."Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 4 октября", - сообщил собеседник агентства.Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. В творческом союзе с поэтом Леонидом Дербеневым создал более 100 песен, из которых народную известность ему принесли композиции "Прощай", "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Синий туман". Песни Добрынина исполняли Лев Лещенко, Алла Пугачева, Михаил Боярский, Анна Герман, Ольга Зарубина, Михаил Шуфутинский.

https://ria.ru/20241001/dobrynin-1594124756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, вячеслав добрынин, новости культуры