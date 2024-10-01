https://ria.ru/20241001/diskord-1975685058.html

Роскомнадзор потребовал у Discord удалить запрещенные материалы

Роскомнадзор потребовал у Discord удалить запрещенные материалы - РИА Новости, 01.10.2024

Роскомнадзор потребовал у Discord удалить запрещенные материалы

Роскомнадзор направил администрации Discord требования удалить 947 противоправных материалов, среди них - детская порнография и призывы к экстремизму, ряд таких РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T11:42

2024-10-01T11:42

2024-10-01T13:09

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865112026_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_b6d7024b48107ab7d91375fa7f973ae1.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Роскомнадзор направил администрации Discord требования удалить 947 противоправных материалов, среди них - детская порнография и призывы к экстремизму, ряд таких страниц пока не удалены, говорится в сообщении ведомства. "Роскомнадзор направил в общей сложности администрации Discord Inc требования удалить 947 противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ*, пронаркотический контент", - сказали в РКН. В ведомстве отметили, что на сегодняшний день ряд интернет-страниц с такими материалами так и не удалены. За неудаление изображений с детской порнографией мессенджер был оштрафован на 6 миллионов рублей. Роскомнадзор продолжает мониторинг мессенджера. "Discord сегодня по-прежнему распространяет запрещенную информацию, способствующую совершению серьезных уголовных преступлений, отказывается выполнять требования законодательства, обеспечивающие возможность выявления преступников и пресечение их деятельности против граждан России", - заявляет ведомство.В понедельник Таганский суд Москвы оштрафовал Discord на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации. Компанию признали виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.50 КоАП РФ, санкция статьи предусматривает штраф до 4 миллионов рублей.Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц. В марте 2024 года платформа вошла в реестр социальных сетей Роскомнадзора, в который попадают соцсети с аудиторией более полумиллиона россиян в сутки.* Признано в России экстремистским движением и запрещено.

https://ria.ru/20240910/shtraf-1971921840.html

https://ria.ru/20240930/gugl-1975544282.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)