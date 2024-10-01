https://ria.ru/20241001/demeshin-1975708293.html

Демешин: проект "Хабаровское долголетие" запустят в регионе с 2025 года

Демешин: проект "Хабаровское долголетие" запустят в регионе с 2025 года - РИА Новости, 01.10.2024

Демешин: проект "Хабаровское долголетие" запустят в регионе с 2025 года

Проект "Хабаровское долголетие" заработает с 2025 года на территории всего Хабаровского края, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T13:05

2024-10-01T13:05

2024-10-01T13:05

хабаровский край

дмитрий демешин

долголетие

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ХАБАРОВСК, 1 окт - РИА Новости. Проект "Хабаровское долголетие" заработает с 2025 года на территории всего Хабаровского края, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. Во вторник в Хабаровской краевой филармонии состоялся торжественный прием в честь Международного дня пожилых людей. Жителей региона наградили за их общественную деятельность, большой вклад в развитие волонтёрского и ветеранского движения. "Со следующего года запускаем в нашем регионе проект "Хабаровское долголетие". Даём людям "серебряного возраста" возможность бесплатно посещать различные культурно-образовательные, физкультурные и спортивные занятия, чтобы они были активными и жили дольше. Мне особенно приятно сообщить об этом сегодня, в День пожилого человека", - написал Демешин в своем Telegram-канале. По данным правительства региона, в Хабаровском крае проживают более 275 тысяч граждан старшего поколения. Каждый второй - ветеран труда, более 800 человек – ветераны войны. Хабаровский край - один из немногих регионов в стране, где меры социальной поддержки получают все без исключения пенсионеры. Установлены льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, проезду, лекарственному обеспечению, санаторно-курортному лечению. Созданы условия для приобретения гражданами старшего поколения навыков компьютерной и финансовой грамотности, развития волонтерской деятельности. В регионе действует сеть социальных учреждений: дома-интернаты, дома ветеранов, комплексные центры соцобслуживания. Ежегодно в разных формах услуги в них получают 25 тысяч пожилых, на эти цели из краевого бюджета направляется свыше 4 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20240930/demeshin-1975536977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий демешин, долголетие