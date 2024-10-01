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СК возбудил дело после перестрелки в Карачаево-Черкесии

СК возбудил дело после перестрелки в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 01.10.2024

СК возбудил дело после перестрелки в Карачаево-Черкесии

СК возбудил уголовное дело после перестрелки в Карачаевском районе, по факту убийства местного жителя и покушения на убийство его брата, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T21:01

2024-10-01T21:01

2024-10-01T21:01

происшествия

россия

карачаевский район

карачаевск

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 1 окт - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после перестрелки в Карачаевском районе, по факту убийства местного жителя и покушения на убийство его брата, сообщает пресс-служба СУСК РФ региона. "В Карачаевске возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя и покушения на убийство его брата", - говорится в сообщении. По данным следствия, во вторник в ауле Кумыш Карачаевского района неустановленное лицо произвело несколько выстрелов из огнестрельного оружия в двух местных жителей, после чего скрылось с места происшествия. От полученных ранений один из мужчин скончался на месте. Второй мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, его жизнь была спасена. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20240722/strelba-1961267772.html

россия

карачаевский район

карачаевск

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происшествия, россия, карачаевский район, карачаевск, следственный комитет россии (ск рф)