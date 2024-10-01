https://ria.ru/20241001/delo-1975815818.html

После ДТП с маршруткой в Саратове возбудили дело

После ДТП с маршруткой в Саратове возбудили дело - РИА Новости, 01.10.2024

После ДТП с маршруткой в Саратове возбудили дело

Следователи в Саратове возбудили уголовное дело о некачественном оказании услуг после ДТП с участием маршрутного микроавтобуса, в результате чего пострадали... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T20:24

2024-10-01T20:24

2024-10-01T20:24

происшествия

саратов

россия

ленинский район

следственный комитет россии (ск рф)

гибдд мвд рф

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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САРАТОВ, 1 окт - РИА Новости. Следователи в Саратове возбудили уголовное дело о некачественном оказании услуг после ДТП с участием маршрутного микроавтобуса, в результате чего пострадали пять человек, сообщается в Telegram-канале регионального управления СК РФ. Ранее в правительстве области сообщили, что маршрутный микроавтобус и "Камаз" столкнулись в Ленинском районе Саратова у дома № 1 по улице Буровая, в результате пострадали пять человек, трое из которых госпитализированы. По данным мэрии, в ДТП попала маршрутка № 47, состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". По предварительным данным, 1 октября 2024 года у дома № 20 по улице Буровой города Саратова произошло столкновение грузового автомобиля "Камаз" с маршрутным микроавтобусом, в котором находились пассажиры. В медицинское учреждение с травмами госпитализированы трое пассажиров общественного транспорта, им оказывается помощь", - говорится в сообщении. Главк МВД по региону в Telegram-канале отмечает, что за рулем маршрутки находился мужчина 1969 года рождения, а грузовиком управлял мужчина 1955 года рождения. В пресс-службе городского отдела ГИБДД уточнили журналистам, что госпитализированы трое пассажиров маршрутки, детей среди них нет. "Госпитализированы мужчина 55 лет, мужчина 47 лет и женщина 64 лет", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

саратов

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происшествия, саратов, россия, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом