Рейтинг@Mail.ru
После ДТП с маршруткой в Саратове возбудили дело - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/delo-1975815818.html
После ДТП с маршруткой в Саратове возбудили дело
После ДТП с маршруткой в Саратове возбудили дело - РИА Новости, 01.10.2024
После ДТП с маршруткой в Саратове возбудили дело
Следователи в Саратове возбудили уголовное дело о некачественном оказании услуг после ДТП с участием маршрутного микроавтобуса, в результате чего пострадали... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:24
2024-10-01T20:24
происшествия
саратов
россия
ленинский район
следственный комитет россии (ск рф)
гибдд мвд рф
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975746687_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_0a4967bccf304bf6fd209f62035a95ce.jpg
САРАТОВ, 1 окт - РИА Новости. Следователи в Саратове возбудили уголовное дело о некачественном оказании услуг после ДТП с участием маршрутного микроавтобуса, в результате чего пострадали пять человек, сообщается в Telegram-канале регионального управления СК РФ. Ранее в правительстве области сообщили, что маршрутный микроавтобус и "Камаз" столкнулись в Ленинском районе Саратова у дома № 1 по улице Буровая, в результате пострадали пять человек, трое из которых госпитализированы. По данным мэрии, в ДТП попала маршрутка № 47, состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". По предварительным данным, 1 октября 2024 года у дома № 20 по улице Буровой города Саратова произошло столкновение грузового автомобиля "Камаз" с маршрутным микроавтобусом, в котором находились пассажиры. В медицинское учреждение с травмами госпитализированы трое пассажиров общественного транспорта, им оказывается помощь", - говорится в сообщении. Главк МВД по региону в Telegram-канале отмечает, что за рулем маршрутки находился мужчина 1969 года рождения, а грузовиком управлял мужчина 1955 года рождения. В пресс-службе городского отдела ГИБДД уточнили журналистам, что госпитализированы трое пассажиров маршрутки, детей среди них нет. "Госпитализированы мужчина 55 лет, мужчина 47 лет и женщина 64 лет", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
саратов
россия
ленинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975746687_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_eae82716f84ad049e1199acf79a7d562.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, россия, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Саратов, Россия, Ленинский район, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
После ДТП с маршруткой в Саратове возбудили дело

СК возбудил дело после ДТП с маршруткой в Саратове, где пострадали пять человек

На месте столкновения маршрутного автобуса и КамАЗа в Саратове
На месте столкновения маршрутного автобуса и КамАЗа в Саратове - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
На месте столкновения маршрутного автобуса и КамАЗа в Саратове
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 1 окт - РИА Новости. Следователи в Саратове возбудили уголовное дело о некачественном оказании услуг после ДТП с участием маршрутного микроавтобуса, в результате чего пострадали пять человек, сообщается в Telegram-канале регионального управления СК РФ.
Ранее в правительстве области сообщили, что маршрутный микроавтобус и "Камаз" столкнулись в Ленинском районе Саратова у дома № 1 по улице Буровая, в результате пострадали пять человек, трое из которых госпитализированы. По данным мэрии, в ДТП попала маршрутка № 47, состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". По предварительным данным, 1 октября 2024 года у дома № 20 по улице Буровой города Саратова произошло столкновение грузового автомобиля "Камаз" с маршрутным микроавтобусом, в котором находились пассажиры. В медицинское учреждение с травмами госпитализированы трое пассажиров общественного транспорта, им оказывается помощь", - говорится в сообщении.
Главк МВД по региону в Telegram-канале отмечает, что за рулем маршрутки находился мужчина 1969 года рождения, а грузовиком управлял мужчина 1955 года рождения.
В пресс-службе городского отдела ГИБДД уточнили журналистам, что госпитализированы трое пассажиров маршрутки, детей среди них нет. "Госпитализированы мужчина 55 лет, мужчина 47 лет и женщина 64 лет", - отметили в пресс-службе.
На месте ДТП в Шиловском районе Рязанской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Крупные ДТП в России в 2024 году
18 июня, 13:00
 
ПроисшествияСаратовРоссияЛенинский районСледственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала