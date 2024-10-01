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Во Владивостоке завели дело о краже питания военных на 20 миллионов рублей - РИА Новости, 01.10.2024
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17:33 01.10.2024 (обновлено: 17:48 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/delo-1975785252.html
Во Владивостоке завели дело о краже питания военных на 20 миллионов рублей
Во Владивостоке завели дело о краже питания военных на 20 миллионов рублей - РИА Новости, 01.10.2024
Во Владивостоке завели дело о краже питания военных на 20 миллионов рублей
Уголовное дело возбуждено в отношении нескольких сотрудников ООО "РБЕ "Филиал Поволжье" и заместителя командира воинской части, подозреваемых в хищении... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T17:33
2024-10-01T17:48
происшествия
владивосток
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении нескольких сотрудников ООО "РБЕ "Филиал Поволжье" и заместителя командира воинской части, подозреваемых в хищении продуктов на более чем 20 миллионов рублей в рамках госконтракта на питание военных во Владивостоке, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК РФ."Военными следственными органами СК РФ расследуется уголовное дело в отношении сотрудников ООО "РБЕ "Филиал Поволжье" Ирины Семиной, Нины Крупени, Константина Барминского и заместителя командира воинской части Владимира Ракова. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказали в ведомстве.По версии следствия, в июле 2023 года между Минобороны РФ и ООО "РБЕ "Филиал Поволжье" был заключён госконтракт на сумму более 200 миллионов рублей по организации питания военных во Владивостоке."С ноября 2023 по апрель 2024 года подозреваемые похитили продукты питания на сумму свыше 20 миллионов рублей путём завышения количества питающихся в столовых военнослужащих. В дальнейшем фигуранты организовали реализацию похищенного через торговые точки города Владивостока", - сказали в ведомстве.
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происшествия, владивосток, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владивосток, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владивостоке завели дело о краже питания военных на 20 миллионов рублей

СК расследует дело сотрудников ООО "РБЕ "Филиал Поволжье" о хищении 20 млн руб

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении нескольких сотрудников ООО "РБЕ "Филиал Поволжье" и заместителя командира воинской части, подозреваемых в хищении продуктов на более чем 20 миллионов рублей в рамках госконтракта на питание военных во Владивостоке, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК РФ.
"Военными следственными органами СК РФ расследуется уголовное дело в отношении сотрудников ООО "РБЕ "Филиал Поволжье" Ирины Семиной, Нины Крупени, Константина Барминского и заместителя командира воинской части Владимира Ракова. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказали в ведомстве.
По версии следствия, в июле 2023 года между Минобороны РФ и ООО "РБЕ "Филиал Поволжье" был заключён госконтракт на сумму более 200 миллионов рублей по организации питания военных во Владивостоке.
"С ноября 2023 по апрель 2024 года подозреваемые похитили продукты питания на сумму свыше 20 миллионов рублей путём завышения количества питающихся в столовых военнослужащих. В дальнейшем фигуранты организовали реализацию похищенного через торговые точки города Владивостока", - сказали в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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ПроисшествияВладивостокСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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