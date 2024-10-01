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В районе Дамаска вновь раздались взрывы
В районе Дамаска вновь раздались взрывы - РИА Новости, 01.10.2024
В районе Дамаска вновь раздались взрывы
Взрывы вновь слышны в районе Дамаска, сообщает сирийское государственное телевидение. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T03:05
2024-10-01T03:05
2024-10-01T03:05
в мире
дамаск (город)
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Взрывы вновь слышны в районе Дамаска, сообщает сирийское государственное телевидение. "Звуки взрывов вновь слышны вокруг Дамаска", - сообщает телевидение. Ранее госТВ сообщило о взрыве в небе над Дамаском.
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в мире, дамаск (город)
В районе Дамаска вновь раздались взрывы
Сирийское государственное телевидение: взрывы вновь слышны в районе Дамаска
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Взрывы вновь слышны в районе Дамаска, сообщает сирийское государственное телевидение.
"Звуки взрывов вновь слышны вокруг Дамаска", - сообщает телевидение.
Ранее госТВ сообщило о взрыве в небе над Дамаском.