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В районе Дамаска вновь раздались взрывы

В районе Дамаска вновь раздались взрывы - РИА Новости, 01.10.2024

В районе Дамаска вновь раздались взрывы

Взрывы вновь слышны в районе Дамаска, сообщает сирийское государственное телевидение. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T03:05

2024-10-01T03:05

2024-10-01T03:05

в мире

дамаск (город)

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Взрывы вновь слышны в районе Дамаска, сообщает сирийское государственное телевидение. "Звуки взрывов вновь слышны вокруг Дамаска", - сообщает телевидение. Ранее госТВ сообщило о взрыве в небе над Дамаском.

дамаск (город)

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2024

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в мире, дамаск (город)