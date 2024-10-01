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В Дагестане автомобиль насмерть сбил женщину с двумя детьми - РИА Новости, 01.10.2024
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21:02 01.10.2024 (обновлено: 22:11 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/dagestan-1975822088.html
В Дагестане автомобиль насмерть сбил женщину с двумя детьми
В Дагестане автомобиль насмерть сбил женщину с двумя детьми - РИА Новости, 01.10.2024
В Дагестане автомобиль насмерть сбил женщину с двумя детьми
Житель Дагестана за рулем легкового автомобиля сбил женщину и двоих ее детей, стоявших на обочине дороги, все трое скончались в больнице, сообщили в... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T21:02
2024-10-01T22:11
происшествия
карабудахкентский район
россия
республика дагестан
дтп
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МАХАЧКАЛА, 1 окт — РИА Новости. Житель Дагестана за рулем легкового автомобиля сбил женщину и двоих ее детей, стоявших на обочине дороги, все трое скончались в больнице, сообщили в пресс-службе МВД республики. ДТП произошло во вторник, примерно в 18:30 мск, в Карабудахкентском районе Дагестана. "Местный житель, управляя автомобилем Hyundai Elantra, выехал на полосу встречного движения, совершил касательное столкновение с автомобилем "Газель" и, потеряв управление, совершил наезд на 30-летнюю женщину и двоих детей шести и восьми лет, стоявших на обочине дороги. В результате ДТП мать с детьми были доставлены в больницу, где в последующем скончались", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240915/avariya-1972811194.html
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происшествия, карабудахкентский район, россия, республика дагестан, дтп
Происшествия, Карабудахкентский район, Россия, Республика Дагестан, ДТП
В Дагестане автомобиль насмерть сбил женщину с двумя детьми

В Дагестане мужчина сбил женщину и двоих детей, стоявших на обочине дороги

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 1 окт — РИА Новости. Житель Дагестана за рулем легкового автомобиля сбил женщину и двоих ее детей, стоявших на обочине дороги, все трое скончались в больнице, сообщили в пресс-службе МВД республики.
ДТП произошло во вторник, примерно в 18:30 мск, в Карабудахкентском районе Дагестана.
"Местный житель, управляя автомобилем Hyundai Elantra, выехал на полосу встречного движения, совершил касательное столкновение с автомобилем "Газель" и, потеряв управление, совершил наезд на 30-летнюю женщину и двоих детей шести и восьми лет, стоявших на обочине дороги. В результате ДТП мать с детьми были доставлены в больницу, где в последующем скончались", — говорится в сообщении.
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ПроисшествияКарабудахкентский районРоссияРеспублика ДагестанДТП
 
 
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