https://ria.ru/20241001/dagestan-1975822088.html

В Дагестане автомобиль насмерть сбил женщину с двумя детьми

В Дагестане автомобиль насмерть сбил женщину с двумя детьми - РИА Новости, 01.10.2024

В Дагестане автомобиль насмерть сбил женщину с двумя детьми

Житель Дагестана за рулем легкового автомобиля сбил женщину и двоих ее детей, стоявших на обочине дороги, все трое скончались в больнице, сообщили в... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T21:02

2024-10-01T21:02

2024-10-01T22:11

происшествия

карабудахкентский район

россия

республика дагестан

дтп

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МАХАЧКАЛА, 1 окт — РИА Новости. Житель Дагестана за рулем легкового автомобиля сбил женщину и двоих ее детей, стоявших на обочине дороги, все трое скончались в больнице, сообщили в пресс-службе МВД республики. ДТП произошло во вторник, примерно в 18:30 мск, в Карабудахкентском районе Дагестана. "Местный житель, управляя автомобилем Hyundai Elantra, выехал на полосу встречного движения, совершил касательное столкновение с автомобилем "Газель" и, потеряв управление, совершил наезд на 30-летнюю женщину и двоих детей шести и восьми лет, стоявших на обочине дороги. В результате ДТП мать с детьми были доставлены в больницу, где в последующем скончались", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240915/avariya-1972811194.html

карабудахкентский район

россия

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происшествия, карабудахкентский район, россия, республика дагестан, дтп