https://ria.ru/20241001/dagestan-1975678724.html

Меликов назвал человеческий фактор одной из причин взрыва на АЗС

Меликов назвал человеческий фактор одной из причин взрыва на АЗС - РИА Новости, 01.10.2024

Меликов назвал человеческий фактор одной из причин взрыва на АЗС

Рассматриваются версии взрыва на АЗС в Дагестане, связанные с состоянием газопровода, который относится к сфере обслуживания ОАО "Даггаз", сообщил глава... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T11:12

2024-10-01T11:12

2024-10-01T11:26

республика дагестан

происшествия

сергей меликов

даггаз

взрыв на азс в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 1 окт - РИА Новости. Рассматриваются версии взрыва на АЗС в Дагестане, связанные с состоянием газопровода, который относится к сфере обслуживания ОАО "Даггаз", сообщил глава республики Сергей Меликов."Рассматриваются версии, связанные с состоянием газопровода, который на этой территории относится к сфере обслуживания ОАО "Даггаз", – приводит слова Меликова его пресс-служба.По словам главы республики, уже сейчас можно сказать, что "без человеческого фактора не обошлось".

https://ria.ru/20240930/vzryv-1975587170.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика дагестан, происшествия, сергей меликов, даггаз, взрыв на азс в махачкале