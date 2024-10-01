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Меликов назвал человеческий фактор одной из причин взрыва на АЗС - РИА Новости, 01.10.2024
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11:12 01.10.2024 (обновлено: 11:26 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/dagestan-1975678724.html
Меликов назвал человеческий фактор одной из причин взрыва на АЗС
Меликов назвал человеческий фактор одной из причин взрыва на АЗС - РИА Новости, 01.10.2024
Меликов назвал человеческий фактор одной из причин взрыва на АЗС
Рассматриваются версии взрыва на АЗС в Дагестане, связанные с состоянием газопровода, который относится к сфере обслуживания ОАО "Даггаз", сообщил глава... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:12
2024-10-01T11:26
республика дагестан
происшествия
сергей меликов
даггаз
взрыв на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 1 окт - РИА Новости. Рассматриваются версии взрыва на АЗС в Дагестане, связанные с состоянием газопровода, который относится к сфере обслуживания ОАО "Даггаз", сообщил глава республики Сергей Меликов."Рассматриваются версии, связанные с состоянием газопровода, который на этой территории относится к сфере обслуживания ОАО "Даггаз", – приводит слова Меликова его пресс-служба.По словам главы республики, уже сейчас можно сказать, что "без человеческого фактора не обошлось".
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республика дагестан, происшествия, сергей меликов, даггаз, взрыв на азс в махачкале
Республика Дагестан, Происшествия, Сергей Меликов, Даггаз, Взрыв на АЗС в Махачкале
Меликов назвал человеческий фактор одной из причин взрыва на АЗС

Меликов назвал человеческий фактор одной из причин взрыва на АЗС в Дагестане

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
Последствия взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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Последствия взрыва на автозаправочной станции в Махачкале. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 1 окт - РИА Новости. Рассматриваются версии взрыва на АЗС в Дагестане, связанные с состоянием газопровода, который относится к сфере обслуживания ОАО "Даггаз", сообщил глава республики Сергей Меликов.
"Рассматриваются версии, связанные с состоянием газопровода, который на этой территории относится к сфере обслуживания ОАО "Даггаз", – приводит слова Меликова его пресс-служба.
По словам главы республики, уже сейчас можно сказать, что "без человеческого фактора не обошлось".
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Республика ДагестанПроисшествияСергей МеликовДаггазВзрыв на АЗС в Махачкале
 
 
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