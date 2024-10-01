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Меликов назвал человеческий фактор одной из причин взрыва на АЗС
Меликов назвал человеческий фактор одной из причин взрыва на АЗС - РИА Новости, 01.10.2024
Меликов назвал человеческий фактор одной из причин взрыва на АЗС
Рассматриваются версии взрыва на АЗС в Дагестане, связанные с состоянием газопровода, который относится к сфере обслуживания ОАО "Даггаз", сообщил глава... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:12
2024-10-01T11:12
2024-10-01T11:26
республика дагестан
происшествия
сергей меликов
даггаз
взрыв на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 1 окт - РИА Новости. Рассматриваются версии взрыва на АЗС в Дагестане, связанные с состоянием газопровода, который относится к сфере обслуживания ОАО "Даггаз", сообщил глава республики Сергей Меликов."Рассматриваются версии, связанные с состоянием газопровода, который на этой территории относится к сфере обслуживания ОАО "Даггаз", – приводит слова Меликова его пресс-служба.По словам главы республики, уже сейчас можно сказать, что "без человеческого фактора не обошлось".
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республика дагестан, происшествия, сергей меликов, даггаз, взрыв на азс в махачкале
Республика Дагестан, Происшествия, Сергей Меликов, Даггаз, Взрыв на АЗС в Махачкале
Меликов назвал человеческий фактор одной из причин взрыва на АЗС
Меликов назвал человеческий фактор одной из причин взрыва на АЗС в Дагестане