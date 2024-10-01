https://ria.ru/20241001/covid-1975675298.html

В России выявили менее десяти случаев варианта ковида XEC

В России выявили менее десяти случаев варианта ковида XEC - РИА Новости, 01.10.2024

В России выявили менее десяти случаев варианта ковида XEC

Всего семь случаев коронавирусной инфекции варианта XEC выявлено в России, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T10:59

2024-10-01T10:59

2024-10-01T11:50

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

здоровье - общество

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Всего семь случаев коронавирусной инфекции варианта XEC выявлено в России, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "Сотрудники ведомства продолжают мониторить ситуацию с новым вариантом COVID-19 - XEC, всего за весь период обнаружено семь случаев",- говорится в сообщении. На территории России доминирующим вариантом коронавирусной инфекции остается линия JN.1, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240924/gripp-1974351314.html

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2024

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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), распространение коронавируса, здоровье - общество