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В России выявили менее десяти случаев варианта ковида XEC - РИА Новости, 01.10.2024
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10:59 01.10.2024 (обновлено: 11:50 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/covid-1975675298.html
В России выявили менее десяти случаев варианта ковида XEC
В России выявили менее десяти случаев варианта ковида XEC - РИА Новости, 01.10.2024
В России выявили менее десяти случаев варианта ковида XEC
Всего семь случаев коронавирусной инфекции варианта XEC выявлено в России, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:59
2024-10-01T11:50
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Всего семь случаев коронавирусной инфекции варианта XEC выявлено в России, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "Сотрудники ведомства продолжают мониторить ситуацию с новым вариантом COVID-19 - XEC, всего за весь период обнаружено семь случаев",- говорится в сообщении. На территории России доминирующим вариантом коронавирусной инфекции остается линия JN.1, уточнили в ведомстве.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), распространение коронавируса, здоровье - общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Распространение коронавируса, Здоровье - Общество
В России выявили менее десяти случаев варианта ковида XEC

Роспотребнадзор: в России выявили семь случаев коронавируса варианта XEC

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедсестра держит пробирку с кровью
Медсестра держит пробирку с кровью - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медсестра держит пробирку с кровью. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Всего семь случаев коронавирусной инфекции варианта XEC выявлено в России, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
"Сотрудники ведомства продолжают мониторить ситуацию с новым вариантом COVID-19 - XEC, всего за весь период обнаружено семь случаев",- говорится в сообщении.
На территории России доминирующим вариантом коронавирусной инфекции остается линия JN.1, уточнили в ведомстве.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Распространение коронавирусаЗдоровье - Общество
 
 
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