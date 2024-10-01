https://ria.ru/20241001/chibis-1975756280.html

Напавший на мурманского губернатора извинился перед ним в суде

Напавший на мурманского губернатора извинился перед ним в суде - РИА Новости, 01.10.2024

Напавший на мурманского губернатора извинился перед ним в суде

Обвиняемый в нападении с ножом на губернатора Мурманской области Александр Быданов на заседании Апатитского суда во вторник принес извинения за содеянное лично... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T15:53

2024-10-01T15:53

2024-10-01T16:06

андрей чибис

происшествия

россия

мурманская область

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АПАТИТЫ, 1 окт - РИА Новости. Обвиняемый в нападении с ножом на губернатора Мурманской области Александр Быданов на заседании Апатитского суда во вторник принес извинения за содеянное лично Андрею Чибису, который приехал в суд для дачи показаний, и назвал свой поступок неадекватным, передает корреспондент РИА Новости."Приношу вам свои искренние извинения за то, что причинил тяжкий вред вашему здоровью, а также - вашим родственникам, что заставил их переживать", - сказал Быданов.Свой поступок он назвал неадекватным и необъяснимым."Я искренне раскаиваюсь в содеянном. Зачем брать нож, если в правовом государстве можно решить все вопросы в правовом поле", - добавил БыдановЧибис приехал на заседание суда по делу Александра Быданова, который обвиняется в том, что в апреле этого года напал с ножом на главу региона и ранил его. Сам Быданов получил пулевое ранение, пытаясь убежать после нападения, в суд он пришел на костылях.Покушение на Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Следствие установило, что 42-летний житель Апатитов Александр Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. Дело Быданова рассматривается коллегией присяжных заседателей.

https://ria.ru/20241001/tyumen-1975755314.html

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андрей чибис, происшествия, россия, мурманская область