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Напавший на мурманского губернатора извинился перед ним в суде - РИА Новости, 01.10.2024
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15:53 01.10.2024 (обновлено: 16:06 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/chibis-1975756280.html
Напавший на мурманского губернатора извинился перед ним в суде
Напавший на мурманского губернатора извинился перед ним в суде - РИА Новости, 01.10.2024
Напавший на мурманского губернатора извинился перед ним в суде
Обвиняемый в нападении с ножом на губернатора Мурманской области Александр Быданов на заседании Апатитского суда во вторник принес извинения за содеянное лично... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:53
2024-10-01T16:06
андрей чибис
происшествия
россия
мурманская область
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АПАТИТЫ, 1 окт - РИА Новости. Обвиняемый в нападении с ножом на губернатора Мурманской области Александр Быданов на заседании Апатитского суда во вторник принес извинения за содеянное лично Андрею Чибису, который приехал в суд для дачи показаний, и назвал свой поступок неадекватным, передает корреспондент РИА Новости."Приношу вам свои искренние извинения за то, что причинил тяжкий вред вашему здоровью, а также - вашим родственникам, что заставил их переживать", - сказал Быданов.Свой поступок он назвал неадекватным и необъяснимым."Я искренне раскаиваюсь в содеянном. Зачем брать нож, если в правовом государстве можно решить все вопросы в правовом поле", - добавил БыдановЧибис приехал на заседание суда по делу Александра Быданова, который обвиняется в том, что в апреле этого года напал с ножом на главу региона и ранил его. Сам Быданов получил пулевое ранение, пытаясь убежать после нападения, в суд он пришел на костылях.Покушение на Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Следствие установило, что 42-летний житель Апатитов Александр Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. Дело Быданова рассматривается коллегией присяжных заседателей.
https://ria.ru/20241001/tyumen-1975755314.html
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андрей чибис, происшествия, россия, мурманская область
Андрей Чибис, Происшествия, Россия, Мурманская область
Напавший на мурманского губернатора извинился перед ним в суде

Напавший на мурманского губернатора Чибиса назвал свой поступок неадекватным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
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АПАТИТЫ, 1 окт - РИА Новости. Обвиняемый в нападении с ножом на губернатора Мурманской области Александр Быданов на заседании Апатитского суда во вторник принес извинения за содеянное лично Андрею Чибису, который приехал в суд для дачи показаний, и назвал свой поступок неадекватным, передает корреспондент РИА Новости.
"Приношу вам свои искренние извинения за то, что причинил тяжкий вред вашему здоровью, а также - вашим родственникам, что заставил их переживать", - сказал Быданов.
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Свой поступок он назвал неадекватным и необъяснимым.
"Я искренне раскаиваюсь в содеянном. Зачем брать нож, если в правовом государстве можно решить все вопросы в правовом поле", - добавил Быданов
Чибис приехал на заседание суда по делу Александра Быданова, который обвиняется в том, что в апреле этого года напал с ножом на главу региона и ранил его. Сам Быданов получил пулевое ранение, пытаясь убежать после нападения, в суд он пришел на костылях.
Покушение на Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Следствие установило, что 42-летний житель Апатитов Александр Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. Дело Быданова рассматривается коллегией присяжных заседателей.
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