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Мурманский губернатор впервые дает показания по делу о нападении - РИА Новости, 01.10.2024
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15:47 01.10.2024 (обновлено: 15:54 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/chibis-1975754472.html
Мурманский губернатор впервые дает показания по делу о нападении
Мурманский губернатор впервые дает показания по делу о нападении - РИА Новости, 01.10.2024
Мурманский губернатор впервые дает показания по делу о нападении
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис дал показания в Апатитском городском суде как потерпевший по делу о нападении на него в апреле этого года и рассказал РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:47
2024-10-01T15:54
мурманск
андрей чибис
происшествия
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АПАТИТЫ (Мурманская обл.), 1 окт - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис дал показания в Апатитском городском суде как потерпевший по делу о нападении на него в апреле этого года и рассказал об обстоятельствах того вечера, передает корреспондент РИА Новости.Сторона обвинения задала вопросы, касающиеся встречи с жителями, после которой произошло нападение. Чибис рассказал, как проходила встреча, как он выходил из здания ДК, подробно описал обстоятельства вечера нападения."Я вышел из ДК, разговаривал (с сопровождавшими его людьми), я увидел, как человек начинает движение в мою сторону. Это нормально, так бывает. Но он резко приблизился, вижу взгляд - в нем какая-то одержимость. В этот момент получаю резкий удар и начинаю оседать на землю", - рассказал Чибис.Он также рассказал, что получил письмо от матери подсудимого, которая написала, что "сыну нет прощения, и он должен понести наказание".Также в ходе заседания была продемонстрирована запись с камеры наблюдения, расположенная недалеко от места происшествия, на которой запечатлен момент преступления.Глава региона также рассказал о том, как его доставили в больницу и провели операцию.Покушение на Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Следствие установило, что 42-летний житель Апатитов Александр Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. Дело Быданова рассматривается коллегией присяжных заседателей.
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мурманск, андрей чибис, происшествия
Мурманск, Андрей Чибис, Происшествия
Мурманский губернатор впервые дает показания по делу о нападении

Мурманский губернатор Чибис впервые дает показания по делу о нападении в апреле

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
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АПАТИТЫ (Мурманская обл.), 1 окт - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис дал показания в Апатитском городском суде как потерпевший по делу о нападении на него в апреле этого года и рассказал об обстоятельствах того вечера, передает корреспондент РИА Новости.
Сторона обвинения задала вопросы, касающиеся встречи с жителями, после которой произошло нападение. Чибис рассказал, как проходила встреча, как он выходил из здания ДК, подробно описал обстоятельства вечера нападения.
"Я вышел из ДК, разговаривал (с сопровождавшими его людьми), я увидел, как человек начинает движение в мою сторону. Это нормально, так бывает. Но он резко приблизился, вижу взгляд - в нем какая-то одержимость. В этот момент получаю резкий удар и начинаю оседать на землю", - рассказал Чибис.
Он также рассказал, что получил письмо от матери подсудимого, которая написала, что "сыну нет прощения, и он должен понести наказание".
Также в ходе заседания была продемонстрирована запись с камеры наблюдения, расположенная недалеко от места происшествия, на которой запечатлен момент преступления.
Глава региона также рассказал о том, как его доставили в больницу и провели операцию.
Покушение на Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Следствие установило, что 42-летний житель Апатитов Александр Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. Дело Быданова рассматривается коллегией присяжных заседателей.
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