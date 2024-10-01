https://ria.ru/20241001/chibis-1975754472.html

Мурманский губернатор впервые дает показания по делу о нападении

Мурманский губернатор впервые дает показания по делу о нападении - РИА Новости, 01.10.2024

Мурманский губернатор впервые дает показания по делу о нападении

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис дал показания в Апатитском городском суде как потерпевший по делу о нападении на него в апреле этого года и рассказал РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T15:47

2024-10-01T15:47

2024-10-01T15:54

мурманск

андрей чибис

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971571650_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_da6eca5dd4997dc9ec77ab93c579ec16.jpg

АПАТИТЫ (Мурманская обл.), 1 окт - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис дал показания в Апатитском городском суде как потерпевший по делу о нападении на него в апреле этого года и рассказал об обстоятельствах того вечера, передает корреспондент РИА Новости.Сторона обвинения задала вопросы, касающиеся встречи с жителями, после которой произошло нападение. Чибис рассказал, как проходила встреча, как он выходил из здания ДК, подробно описал обстоятельства вечера нападения."Я вышел из ДК, разговаривал (с сопровождавшими его людьми), я увидел, как человек начинает движение в мою сторону. Это нормально, так бывает. Но он резко приблизился, вижу взгляд - в нем какая-то одержимость. В этот момент получаю резкий удар и начинаю оседать на землю", - рассказал Чибис.Он также рассказал, что получил письмо от матери подсудимого, которая написала, что "сыну нет прощения, и он должен понести наказание".Также в ходе заседания была продемонстрирована запись с камеры наблюдения, расположенная недалеко от места происшествия, на которой запечатлен момент преступления.Глава региона также рассказал о том, как его доставили в больницу и провели операцию.Покушение на Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Следствие установило, что 42-летний житель Апатитов Александр Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. Дело Быданова рассматривается коллегией присяжных заседателей.

https://ria.ru/20241001/tyumen-1975755314.html

мурманск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мурманск, андрей чибис, происшествия