Минфин и МЭР проработают поддержку бизнеса по организации детского отдыха
Чернышенко поручил проработать вопрос поддержки бизнеса по летнему отдыху детей
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Минфину РФ и Минэкономразвития РФ поручили проработать вопрос поддержки бизнеса по организации летнего оздоровительного отдыха для детей для его вывода из теневого сектора, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
"В этой связи (по выводу летних оздоровительных лагерей из теневого сектора - ред.) Минфину совместно с Минэкономразвития поручено проработать вопрос о мерах поддержки для бизнеса в виде налоговых льгот и преференций, в том числе для предприятия, которые развивают инфраструктуру, и которые позволят вывести этот бизнес из тени, чтобы мы могли увидеть другие цифры охвата детей", - сказал Чернышенко во время правительственного часа по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Госдуме.
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Он отметил, что одним из ключевых инструментов может быть механизм привлечения инвестиций и быстровозводимой конструкции, а также поддержка частных инвестиций и предприятий, которые создают инфраструктуру летнего отдыха для своих сотрудников. Для этого необходимо проработать источники финансирования, подчеркнул вице-премьер.
На сегодняшний день отдыхом в детских лагерях охвачены 28% школьников, при этом 90% из них оставались в городах, заявил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что всего в летней оздоровительной кампании 2024 года участвовали около 5 миллионов 700 тысяч детей, из которых 164 тысячи - дети участников СВО.
Не менее 39 тысяч лагерей всех типов было задействовано в летней оздоровительной кампании, а общий объем финансирования на детский отдых увеличился на 8 миллиардов рублей.