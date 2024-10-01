https://ria.ru/20241001/chernyshenko-1975837877.html

Минфин и МЭР проработают поддержку бизнеса по организации детского отдыха

Минфин и МЭР проработают поддержку бизнеса по организации детского отдыха - РИА Новости, 01.10.2024

Минфин и МЭР проработают поддержку бизнеса по организации детского отдыха

Минфину РФ и Минэкономразвития РФ поручили проработать вопрос поддержки бизнеса по организации летнего оздоровительного отдыха для детей для его вывода из... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T23:41

2024-10-01T23:41

2024-10-01T23:41

россия

дмитрий чернышенко

вячеслав володин

сергей кравцов

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

общество

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Минфину РФ и Минэкономразвития РФ поручили проработать вопрос поддержки бизнеса по организации летнего оздоровительного отдыха для детей для его вывода из теневого сектора, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко "В этой связи (по выводу летних оздоровительных лагерей из теневого сектора - ред.) Минфину совместно с Минэкономразвития поручено проработать вопрос о мерах поддержки для бизнеса в виде налоговых льгот и преференций, в том числе для предприятия, которые развивают инфраструктуру, и которые позволят вывести этот бизнес из тени, чтобы мы могли увидеть другие цифры охвата детей", - сказал Чернышенко во время правительственного часа по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Госдуме. Он отметил, что одним из ключевых инструментов может быть механизм привлечения инвестиций и быстровозводимой конструкции, а также поддержка частных инвестиций и предприятий, которые создают инфраструктуру летнего отдыха для своих сотрудников. Для этого необходимо проработать источники финансирования, подчеркнул вице-премьер. На сегодняшний день отдыхом в детских лагерях охвачены 28% школьников, при этом 90% из них оставались в городах, заявил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что всего в летней оздоровительной кампании 2024 года участвовали около 5 миллионов 700 тысяч детей, из которых 164 тысячи - дети участников СВО. Не менее 39 тысяч лагерей всех типов было задействовано в летней оздоровительной кампании, а общий объем финансирования на детский отдых увеличился на 8 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20240808/volodin-1964822982.html

https://ria.ru/20240521/deti-1947366293.html

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россия, дмитрий чернышенко, вячеслав володин, сергей кравцов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), общество