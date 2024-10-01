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Минфин и МЭР проработают поддержку бизнеса по организации детского отдыха - РИА Новости, 01.10.2024
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23:41 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/chernyshenko-1975837877.html
Минфин и МЭР проработают поддержку бизнеса по организации детского отдыха
Минфин и МЭР проработают поддержку бизнеса по организации детского отдыха - РИА Новости, 01.10.2024
Минфин и МЭР проработают поддержку бизнеса по организации детского отдыха
Минфину РФ и Минэкономразвития РФ поручили проработать вопрос поддержки бизнеса по организации летнего оздоровительного отдыха для детей для его вывода из... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T23:41
2024-10-01T23:41
россия
дмитрий чернышенко
вячеслав володин
сергей кравцов
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
госдума рф
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Минфину РФ и Минэкономразвития РФ поручили проработать вопрос поддержки бизнеса по организации летнего оздоровительного отдыха для детей для его вывода из теневого сектора, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко "В этой связи (по выводу летних оздоровительных лагерей из теневого сектора - ред.) Минфину совместно с Минэкономразвития поручено проработать вопрос о мерах поддержки для бизнеса в виде налоговых льгот и преференций, в том числе для предприятия, которые развивают инфраструктуру, и которые позволят вывести этот бизнес из тени, чтобы мы могли увидеть другие цифры охвата детей", - сказал Чернышенко во время правительственного часа по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Госдуме. Он отметил, что одним из ключевых инструментов может быть механизм привлечения инвестиций и быстровозводимой конструкции, а также поддержка частных инвестиций и предприятий, которые создают инфраструктуру летнего отдыха для своих сотрудников. Для этого необходимо проработать источники финансирования, подчеркнул вице-премьер. На сегодняшний день отдыхом в детских лагерях охвачены 28% школьников, при этом 90% из них оставались в городах, заявил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что всего в летней оздоровительной кампании 2024 года участвовали около 5 миллионов 700 тысяч детей, из которых 164 тысячи - дети участников СВО. Не менее 39 тысяч лагерей всех типов было задействовано в летней оздоровительной кампании, а общий объем финансирования на детский отдых увеличился на 8 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20240808/volodin-1964822982.html
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россия, дмитрий чернышенко, вячеслав володин, сергей кравцов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), общество
Россия, Дмитрий Чернышенко, Вячеслав Володин, Сергей Кравцов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Общество
Минфин и МЭР проработают поддержку бизнеса по организации детского отдыха

Чернышенко поручил проработать вопрос поддержки бизнеса по летнему отдыху детей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Минфину РФ и Минэкономразвития РФ поручили проработать вопрос поддержки бизнеса по организации летнего оздоровительного отдыха для детей для его вывода из теневого сектора, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
"В этой связи (по выводу летних оздоровительных лагерей из теневого сектора - ред.) Минфину совместно с Минэкономразвития поручено проработать вопрос о мерах поддержки для бизнеса в виде налоговых льгот и преференций, в том числе для предприятия, которые развивают инфраструктуру, и которые позволят вывести этот бизнес из тени, чтобы мы могли увидеть другие цифры охвата детей", - сказал Чернышенко во время правительственного часа по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Госдуме.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Он отметил, что одним из ключевых инструментов может быть механизм привлечения инвестиций и быстровозводимой конструкции, а также поддержка частных инвестиций и предприятий, которые создают инфраструктуру летнего отдыха для своих сотрудников. Для этого необходимо проработать источники финансирования, подчеркнул вице-премьер.
На сегодняшний день отдыхом в детских лагерях охвачены 28% школьников, при этом 90% из них оставались в городах, заявил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что всего в летней оздоровительной кампании 2024 года участвовали около 5 миллионов 700 тысяч детей, из которых 164 тысячи - дети участников СВО.
Не менее 39 тысяч лагерей всех типов было задействовано в летней оздоровительной кампании, а общий объем финансирования на детский отдых увеличился на 8 миллиардов рублей.
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РоссияДмитрий ЧернышенкоВячеслав ВолодинСергей КравцовМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Госдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Общество
 
 
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