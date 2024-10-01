https://ria.ru/20241001/buryatiya-1975642769.html

В Бурятии пять человек заразились лептоспирозом

В Бурятии пять человек заразились лептоспирозом - РИА Новости, 01.10.2024

В Бурятии пять человек заразились лептоспирозом

Пять человек заразились лептоспирозом в Селенгинском районе Бурятии, трое взрослых и ребенок госпитализированы, состояние всех удовлетворительное, сообщили РИА... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T06:20

2024-10-01T06:20

2024-10-01T06:20

происшествия

здоровье - общество

селенгинский район

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 1 окт – РИА Новости. Пять человек заразились лептоспирозом в Селенгинском районе Бурятии, трое взрослых и ребенок госпитализированы, состояние всех удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики. Ранее сообщалось, что в одном из сел Селенгинского района Бурятии выявлен лептоспироз сельскохозяйственных животных. Всего заболело 11 голов лошадей и 16 голов крупного рогатого скота. Хозяйство, в котором обнаружен лептоспироз, закрыто на карантин. Больные животные изолированы для лечения антибиотиками, здоровые вакцинированы, сообщала пресс-служба управления ветеринарии республики. "В рамках проведения необходимого комплекса мероприятий на основании результатов лабораторных исследований трое взрослых и один ребенок госпитализированы, один взрослый получает лечение в амбулаторных условиях, состояние всех пациентов удовлетворительное", - рассказал собеседник агентства. Лептоспироз - острая инфекционная болезнь, общая для людей и животных, распространена по всему миру. Основным источником заболевания в природных очагах служат различные виды мелких грызунов, насекомоядных и хищных животных. Болезнь поражает почки, печень, мышцы и капилляры и сопровождается лихорадкой. По опасности, эпидемиологической значимости и экономическому ущербу лептоспироз не уступает туберкулезу и бруцеллезу.

https://ria.ru/20240923/ospa-1974263089.html

https://ria.ru/20240821/armenija-1967498738.html

селенгинский район

республика бурятия

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происшествия, здоровье - общество, селенгинский район, республика бурятия