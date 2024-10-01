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Летевший в Катар борт делегации с Чернышенко сел в Минеральных водах

Летевший в Катар борт делегации с Чернышенко сел в Минеральных водах - РИА Новости, 01.10.2024

Летевший в Катар борт делегации с Чернышенко сел в Минеральных водах

Самолет российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, который летел в Катар, развернулся и сел в Минеральных водах в связи с закрытием... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T23:34

2024-10-01T23:34

2024-10-01T23:34

катар

москва

доха

дмитрий чернышенко

михаил дегтярев

минеральные воды

происшествия

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МИНВОДЫ, 1 окт - РИА Новости. Самолет российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, который летел в Катар, развернулся и сел в Минеральных водах в связи с закрытием воздушного пространства Ирана, передает корреспондент РИА Новости. Специальный борт, на котором находятся зампред правительства, министр спорта Михаил Дегтярев, замминистра экономического развития Максим Колесников и другие члены делегации, вылетел из Москвы около 19.00 мск. Прилет в столицу Катара - Доху - ожидался ориентировочно в 00.30 мск. В связи с угрозой безопасности в воздушном пространстве Ирана борт приземлился в Минеральных водах. Ранее пресс-служба Чернышенко сообщила, что вице-премьер РФ 2-3 октября будет в Катаре и примет участие в саммите "Диалог по сотрудничеству в Азии". Также у зампреда правительства были запланированы двусторонние встречи.

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

катар

москва

доха

минеральные воды

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