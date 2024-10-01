https://ria.ru/20241001/blagoveschensk-1975661523.html

Награждение призеров премии "Экспортер года" прошла в Благовещенске

Награждение призеров премии "Экспортер года" прошла в Благовещенске - РИА Новости, 01.10.2024

Награждение призеров премии "Экспортер года" прошла в Благовещенске

Экспортные успехи Дальнего Востока отметили 1 октября в Благовещенске - церемония награждения окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T10:07

2024-10-01T10:07

2024-10-01T10:09

россия

благовещенск

амурская область

василий орлов (губернатор)

российский экспортный центр (рэц)

экономика

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Экспортные успехи Дальнего Востока отметили 1 октября в Благовещенске - церемония награждения окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди регионов ДФО состоялась в общественно-культурном центре, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Наград удостоены 27 компаний, их представители заняли 36 призовых мест. Имена победителей были объявлены 15 августа. Принять участие в конкурсе могли как крупные промышленные предприятия, так и компании малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели", - говорится в сообщении."Тема экспорта является одной из ключевых в социально-экономической стратегии развития региона. Значительный объем экспорта занимает рынок Китая. Сегодня он является одним из стратегических партнеров для нашей страны. Особенность Амурской области в том, что у нас накоплен серьезный опыт работы с китайскими партнерами. Более того, по поручению президента страны в регионе будет создан Центр российско-китайского делового сотрудничества федерального значения. Работа по его созданию ведется совместно с Московским государственным университетом, Росконгрессом и Российским экспортным центром. Начато проектирование и в скором времени в Благовещенске начнется строительство. Центр станет постоянно действующей площадкой, на которой будут проводится международные форумы, такие как "АмурЭкспо", кроме того, здесь разместится "ЭКСПО", где российские регионы получат возможность представлять свои компании, ориентированные на китайский рынок", - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов."Мы гордимся тем, что можем поддерживать и отмечать достижения наших экспортеров. Премия "Экспортер года" - это не просто награды, это признание усилий и труда, вложенных в развитие бизнеса и укрепление позиций на международной арене. Мы уверены, что такие инициативы способствуют не только росту отдельных компаний, но и развитию всей экономики страны", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.В рамках мероприятия также состоялась пленарная дискуссия, посвященная теме "Национальные бренды: новые горизонты для экспорта". Кроме того, в деловую программу вошел мастер-класс для экспортеров по цифровым решениям в экспорте. Представителям компаний были презентованы возможности государственной платформы "Мой экспорт". Эта экосистема предоставляет широкий спектр услуг для российских экспортеров: от информационной поддержки до инструментов, включая государственную поддержку, для выхода на новые рынки.В настоящее время на платформе зарегистрировано более двух тысяч компаний из Дальневосточного федерального округа. Им оказано почти 600 тысяч услуг, особенно активными пользователями платформы являются экспортеры из Приморского и Хабаровского краев, а также Амурской области.Всероссийская премия "Экспортер года", учрежденная правительством РФ, призвана поощрять организации и индивидуальных предпринимателей, добившихся исключительных результатов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и интеллектуальной деятельности. Премия "Экспортер года" является символом государственного признания заслуг экспортеров в укреплении национальной экономики и продвижении российской конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки. Выбор победителей и призеров премии "Экспортер года" проходит в два этапа: победителей в каждом из восьми федеральных округов и далее отбор лучших экспортеров страны из числа победителей окружного этапа. Награждение победителей федерального этапа состоится 14 октября в Москве на международном форуме "Сделано в России". Регистрация на форум доступна на официальном сайте."Всероссийская премия "Экспортер года" продолжает свою миссию по развитию экспортной активности в России, способствуя укреплению позиций отечественных товаров и услуг на мировом рынке. Этой силе предпринимательства, которую мы сегодня наблюдаем, необходимо предоставить все возможности и меры поддержки. Российский экспортный центр совместно с правительством РФ, федеральными министерствами и регионами делает все возможное для того, чтобы наши компании могли эффективнее и быстрее пробивать себе дорогу на внешние рынки, зная, что на каждом этапе у них есть поддержка и помощь", - добавил в завершение мероприятия Солодов.

https://ria.ru/20240930/diskussiya-1975516988.html

https://ria.ru/20240930/zasedanie-1975495207.html

россия

благовещенск

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор), российский экспортный центр (рэц), экономика